Республіканці закликали Байдена негайно передати Україні танки та далекобійні боєприпаси

Вони закликали Байдена й Шольца наслідувати приклад наших британських та східноєвропейських союзників

Голова Комітету Палати представників США у міжнародних справах Майкл Маккол та керівник Комітету з питань збройних сил Майк Роджерс закликали владу США та Німеччини надати Україні танки та далекобійні ракети.

Про це йдеться у спільній заяві республіканців, яка була опублікована 18 січня.

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"Настав час для урядів Байдена й Шольца наслідувати приклад наших британських та східноєвропейських союзників: танки Leopard-2, ATACMS та інші високоточні боєприпаси великої дальності мають бути схвалені без зволікань",- наголошується в документі.

Також законодавці нагадали, що затягування з передачею Україні ЗРК Stinger та відмова від санкцій проти Nord Stream 2 не змогли запобігти повномасштабному вторгненню РФ в Україну, що тепер українці розплачуються своїми життями.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у США звершується формування нового пакету військової допомоги для України, вартість якого може сягнути $2,6 млрд.

Крім того, ми раніше інформували, що Канада готується передати Україні потужний пакет військової допомоги для захисту від російських загарбників.

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