Резніков назвав суму допомоги від західних партнерів від початку повномасштабної війни

Це військова допомога - озброєння та техніка.

Від початку повномасштабного вторгнення західні партнери надали Україні близько 100 мільярдів доларів у вигляді військової допомоги: озброєння, техніки, боєприпасів.

Про це міністр оборони України Олексій Резніков заявив в інтерв’ю Укрінформу.

"Якщо сьогодні розрахувати й оцінити всі пакети допомоги, я думаю, вже під 100 мільярдів доларів ми отримали за час повномасштабного вторгнення", - зазначив Резніков.

За його словами, Україна отримала в грошах зброї й техніки різної, набоїв, снарядів, і пострілів близько 100 мільярдів доларів.

"Тільки від США - понад 50 мільярдів, уже під 60 підходить. Якщо це помножити на курс гривні, ви побачите, скільки це трильйонів гривень", - підкреслив Резніков.

Водночас міністр оборони зауважив, що переважна більшість бюджету МОУ, передбачена Державним бюджетом України, витрачається на грошове забезпечення військових і компенсації.

Тим часом головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний телефоном поспілкувався із головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі і подякував за черговий пакет безпекової допомоги, про який США оголосили напередодні. Відзначив і зусилля, яких наші союзники докладають задля надання Україні винищувачів F-16..

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