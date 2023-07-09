Резніков показав роботу нової станції радіоелектронної розвідки українського виробництва - відео

Міністр оборони Олексій Резніков розповів про випробування станції радіоелектронної розвідки RPS-7 Inhul українського виробництва та показав відео.

Про це Олексій Резніков написав у Twitter.

За його словами, станція RPS-7 Inhul здатна виявляти радари, системи ППО та літаки "на великій відстані", не уточнюючи дальність.

"Для того, щоб уражати, треба спочатку виявляти. Тому це якраз компактна, дуже легка конструкція, мінікольчуга. Тому я переконаний, що такі мобільні комплекси дуже потрібні для Сил оборони. Тому я в захваті", - сказав він.

Міністр також наголосив, що отримання цієї інформації критично важливе для артилерії, яка "полює" на російську військову техніку. Зараз станція проходить тестування перед офіційним передавання українській армії.

Резніков розповів про випробування української станції радіоелектронної розвідки

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