Резніков розповів, чи отримає Україна боєприпаси 155 калібру та як просувається співпраця з Ізраїлем

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів чи будуть постачати Україні боєприпаси 155 калібру та як просувається співпраця з Ізраїлем.

Про це повідомляє кореспондент ТСН.ua.

"Ми постійно знаходимось в контакті з Лойдом Остіном, міністром оборони США. Я знаю про їх плани об’ємної допомоги нам, в тому числі, снарядів калібру 155. Але я не буду розкривати цих планів, бо нас чують не тільки друзі, а й вороги. Щодо Ізраїлю то ми намагаємось переконати державу Ізраїль, оскільки позиція нейтралітету в сучасному світі вже не працює. Це війна на існування або права сили. Використовуючи проти нас іранські дрони росіяни здійснюють акти тероризму, а це означає, що завтра, набравшись досвіду, вони почнуть їх використовуючи проти населення держави Ізраїль. Тому ми їх запрошуємо до співпраці в будь якому зручному для них форматі. Але поки похвалитися успіхом, я не можу" -, зазначив Олексій Резніков.

Напередодні стало відомо, що Пентагон використовує запаси своїх боєприпасів в Ізраїлі для військової допомоги Україні у війні проти РФ.

Водночас для захисту від атак РФ Україна офіційно отримає ізраїльські технології, пов’язані з розумним оповіщенням щодо ракет і дронів, про що розповів посол України в Ізраїлі.

Нагадаємо, Канада додатково передасть Україні 200 бронемашин Senator.

Про це стало відомо після перемовин між міністрами оборони України та Канади.

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