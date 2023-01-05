Резніков розповів про ситуацію з виготовленням зброї в Україні: "Маємо робити своє все"

Міністр заявив, що українські "Нептун", "Вільха", "Стугна", "Корсар" фантастично воюють на фронті, не гірше за Javelin чи NLAW.

В Україні спрощені всі процедури, які дозволяють прискорити можливість поставити на озброєння ту чи іншу нову технологію. У планах – виготовляти "все своє": гармати, снаряди, танки, літаки, ракети.

Про це міністр оборони України Олексій Резніков розповів у інтерв’ю телеканалу ICTV в межах телемарафону "Єдині новини".

"Відкрита стадія цієї війни спричинила пришвидшення нашого розуміння, що треба спростити певні процедури, треба максимально швидко розвивати національний ВПК. Це теж запорука нашої незалежності. Сьогодні добрі партнери дають, а завтра перестануть давати, тому ми маємо робити своє все: від гармат, снарядів, танків, літаків, ракет і так далі", – розповів Резніков.

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Він також нагадав, що західні партнери не давали Україні протикорабельні системи Harpoon через побоювання ескалації.

"Але коли саме наш український "Нептун" відправив на дно за відомою всім адресою флагман російського флоту "Москву", після цього ми отримали "Гарпуни". І таких прикладів багато. Тобто нам починають щось давати, коли бачать, що ми все одно це робимо. Коли ми почали використовувати наші безпілотники, якими почали наносити ураження, ми почали отримувати деякі ударні дрони від наших партнерів", – розповів очільник Міноборони.

Тому, наголосив він, в Україні спростили всі процедури, які дозволяють прискорити можливість поставити на озброєння ту чи іншу нову технологію.

"Сьогодні і приватний сектор розвивається, і державний. Наші "Нептун", "Вільха", "Стугна", "Корсар" фантастично воюють на фронті не гірше за Javelin чи NLAW, а іноді навіть краще. Тому це точно сьогодні виклик і можливості для українського ВПК", – додав міністр.

"Найголовніше – те, що протестоване в цій війні в Україні, завтра буде мати знак якості номер один на будь-яких ринках. Тому я люто підтримую український ВПК і готовий все, що від мене залежить, робити для них", – наголосив Резніков.

Нагадаємо, в листопаді 2022 року стало відомо, що держконцерн "Укроборонпром" вироблятиме і розроблятиме важке озброєння та військову техніку спільно зі щонайменше шістьма країнами-членами НАТО. Так, компанія разом з іншими державами вже створює спільні оборонні підприємства та будує лінії виробництва боєприпасів замкнутого циклу.

У грудні Верховна Рада ратифікувала угоду з Туреччиною, яка дозволить побудувати в Україні завод із виробництва та обслуговування безпілотників Bayraktar.

У грудні в "Укроборонпромі" анонсували, що невдовзі держава матиме на озброєнні новий ударний безпілотник, який вже практично готовий та проходить випробування.

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