Резніков розповів про українські дрони, які надійшли на озброєння ЗСУ

За ініціативою Міноборони було ухвалено відповідну постанову, якою спрощено постановку на озброєння українських дронів.

Вже понад 20 нових найменувань українських безпілотників надійшли на озброєння Збройних сил України.

Про це заявив голова Міністерства оборони України Олексій Резніков, повідомляє Укрінформ.

Під час виступу на пресконференції "як реалізувати антикорупційну політику в секторі оборони під час війни" Резніков заявив, що наразі вже зібрано 82 суто українських виробників.

"Вони зголосились робити, і ми на озброєння вже прийняли понад 20 нових дронів, які сьогодні дуже вдало нищать орків і їх техніку", - підкреслив міністр.

Також Резніков зазначив, що за ініціативою Міноборони було ухвалено відповідну постанову, якою спрощено постановку на озброєння українських дронів.

Міністр заявив, що раніше для того, щоб новий дрон був поставлений на озброєння ЗСУ потрібно було чекати приблизно 2 роки, а наразі цей процес займає три тижні, якщо все зроблено відповідно до законодавства.

Резніков зазначив, що ще один проривом стало те, що частка прибутку на іноземні комплектуючі під час виробництва дронів біла підвищена до 25%.

"І третій прорив – ми прийняли постанову, якою спростили і прибрали всі збори для ввезення комплектуючих для розробки дронів", - вказав міністр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що експерти встановили перелік західних компаній, чиї компоненти використовуються під час виробництва іранських безпілотників, якими Росія атакує Україну.

Крім того, ми раніше інформували, що Держспецтрансслужба Міноборони отримала від Данії сучасні безпілотники для обстеження територій перед розмінуванням.

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