Резніков розповів про зобов'язання України не бити по Росії: деталі

Озброєння можна застосовувати лише для деокупації територій.

Міністр оборони Олексій Резніков розповів про зобов'язання України не завдавати ударів по території країни-агресорки Росії зброєю НАТО - аби не втягнути країни Альянсу у війну.

Про це він сказав в інтерв'ю РБК.Україна.

"Повірте, я не один лист зобов’язань написав, що ми не будемо використовувати їхню летальну зброю на території офіційно визнаної російської держави, ми будемо використовувати її тільки з метою деокупації тимчасово окупованих територій України. Тимчасово окуповані землі – це і ті, які були офіційно визнані міжнародно в межах наших кордонів станом на 1991 рік. Це означає Крим, Луганськ, Донецьк і все решта", - каже Резніков.

За його словами, питання окупованих територій, зокрема захоплених ще від 2014-го, "трішки на початку турбувало партнерів".

"Коли ми з вами, повторююсь, "Нептуном" у квітні 22-го року затопили крейсер "Москва", ми після цього отримали "Гарпуни". Отримали "Гарпуни" – деокупували острів Зміїний, відкрився зерновий коридор. Ми тепер нашим зерном годуємо країни Африки і Азії тощо", - наголосив очільник Міноборони.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков озвучив три критерії для вступу України до НАТО. Один з них - це наявність цивільного-демократичного контролю над Збройними силами – і у вигляді законодавства, і у вигляді реально побудованої інфраструктури.

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