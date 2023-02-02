Резніков закликав надати ракети до 300 км та пообіцяв, що Україна не атакуватиме територію Росії

Міністр пояснив, що якби Україна могла завдати удару на відстані 300 км, російська армія була б змушена програти.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що державі потрібні далекобійні ракети з дальністю до 300 км, водночас вона готова гарантувати, що ця західна зброя не буде залучена до атак на територію Росії.

Про це Резніков сказав на спільному засіданні українського уряду та Єврокомісії.

Він наголосив – "щоб перемогти, нам треба захопити стратегічну ініціативу".

Міністр закликав партнерів допомогти з якомога швидшим встановленням ПРО. У цьому контексті він наголосив на бажанні держави отримати системи Patriot і SAMP/T за першої нагоди разом із постачанням нових систем IRIS-T та NASAMS.

"Якби у нас була можливість завдати удару на відстані 300 кілометрів, російська армія не змогла б забезпечувати оборону і була змушена програти. Україна готова надавати будь-які гарантії, що ваша зброя не буде залучена до атак на російську територію. Ми маємо достатньо цілей на тимчасово окупованій території України і готові координувати цілі з нашими партнерами", – запевнив Резніков.

Він також заявив про потребу України в танках, бронетехніці, збільшенні кількості артилерії, снарядів і зброї, здатної перевершити і знищити засоби радіоелектронної боротьби і ППО ворога.

Нагадаємо, раніше очільник МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що дипломати у пріоритетному режимі ведуть перемовини із союзниками щодо передавання реактивної авіації та ракет з дальністю ураження 300 км.