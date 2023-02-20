Резніков заявив про формування танкових батальйонів з Leopard та назвав кількість

ЗСУ очікують на формування 6-7 батальйонів, на озброєнні яких будуть танки Leopard 1.

Очільник Міноборони України Олексій Резніков заявив, що у Збройних силах України планують сформувати як мінімум два танкові батальйони, на озброєнні яких будуть німецькі танки Leopard 2.

Про це йшлося під час переговорів президента України Володимира Зеленського і очільника США Джо Байдена.

"Я впевнений, що буде як мінімум два батальйони танків Leopard 2. І у нас також, імовірно, буде шість чи сім батальйонів з Leopard 1 з боєприпасами. Це буде коаліція. Різні країни нададуть ці танки Leopard 1. І також будуть танки Challenger 2 й Abrams та легкі танки AMX-10 з Франції", - сказав Резніков.

Резніков висловив сподівання, що танки Leopard 2 Україна отримає до квітня 2023 року, однак їхнє постачання залежатиме від термінів підготовки екіпажів ЗСУ.

Додамо, раніше міністр оборони ФРН Борис Пісторіус говорив про те, що Німеччина розраховує передати Україні танки Leopard 2A6 у березні.

Щодо термінів потрапляння танків із Заходу на фронт України висловився і радник керівника ОП України Михайло Подоляк. За його словами, "за місяць-півтора вони вже мають бути на полі бою.

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