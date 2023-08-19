Резніков заявив, що Нідерланди та Данія дали зелене світло на постачання F-16 Україні

Це станеться після того, як українські пілоти закінчать всі необхідні навчання.

Голова Міністерства оборони України Олексій Резніков заявив, що Нідерланди та Данія дали зелене світло на постачання винищувачів F-16 до України, але це станеться після того, як українські пілоти закінчать навчання.

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Про це він повідомив на своїй сторінці у Twitter.

"Чудові новини від наших друзів зі Сполучених Штатів! Нідерланди та Данія дали зелене світло на поставку винищувачів F-16 в Україну після того, як наші пілоти завершать навчання", - заявив Резніков.

Він зазначив, що Україна обовʼязково доведе всім, що перемога над Росією неминуча.

"Україна довела, що неможливе можливе. Наші військові довели, що вони здатні швидко навчатися. Незабаром ми доведемо, що перемога України неминуча. Дякуємо всім нашим партнерам та друзям у США, Нідерландах та Данії", - додав міністр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Данія підтвердила, що отримала від Сполучених Штатів Америки схвалення на передавання Україні сучасних винищувачів F-16.

Крім того, ми раніше інформували, що Сполучені Штати офіційно схвалили передавання літаків F-16 з Данії та Нідерландів до України.

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