Резніков заявив, що Україна отримає винищувачі F-16 і назвав терміни

У Міноборони нагадали, що Україна та 11 країн-партнерів нещодавно підписали меморандум про навчання українських пілотів на F-16.

Голова Міністерства оборони Олексій Резніков заявив, що Україна отримає західні винищувачі F-16 наступного року.

Про це він заявив під час виступу на пресконференції "як реалізувати антикорупційну політику в секторі оборони під час війни".

Резніков заявив, що Україна обовʼязково отримає винищувачі F-16.

"З огляду на готовність інфраструктури, пілотів й інженерів, партнери ухвалюватимуть рішення щодо їхнього надання", – сказав глава Міноборони.

Він нагадав, що Україна та 11 країн-партнерів нещодавно підписали меморандум, у якому зазначено, що українські льотчики пройдуть навчання на американських винищувачах. Також навчання будуть проходити інженери-техніки.

"Ми ж тут, в Україні, робитимемо своє "домашнє завдання": оцінимо спроможності наших аеродромів, де використовуватимуться літаки, і зробимо інфраструктуру для них (укриття, забезпечення, заправні станції тощо). Щойно будуть готові інфраструктура й пілоти, спроможні виконувати бойові завдання, а інженери будуть готові цю техніку обслуговувати, в цей момент партнери ухвалюватимуть рішення: "Ok, тепер літаки!" Тому це трішки забере часу. Оптимістично думаю, що це наступний рік", – заявив Резніков.

Нагадаємо, раніше Олексій Резніков повідомив, що вже понад 20 нових найменувань українських безпілотників надійшли на озброєння Збройних сил України.

Крім того, ми раніше інформували, що у Міністерстві оборони США вважають, що перехід українських пілотів на F-16 займе роки і коштуватиме мільярди доларів.

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