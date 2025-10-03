Tomahawk / © Associated Press

Tomahawk є звичайною крилатою ракетою з високою точністю, але її можливість змінити ситуацію залежатиме від чисельності поставок, а не від конкретної модифікації.

Таку думку в етері Еспресо висловив провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко.

У розмові з телеканалом Романенко підкреслив, що Tomahawk має типові для крилатих ракет три системи наведення і за конструкцією схожа на Taurus, але з більшою дальністю. За його словами, ракету можуть оснащувати ядерною боєголовкою, проте для України, ймовірно, обиратимуть модифікації з осколково-фугасною бойовою частиною.

«Tomahawk є звичайною крилатою ракетою. Жодних чудес. Вона має три системи наведення», — зазначив експерт і додав, що по суті ця ракета практично така ж, як Taurus, але з більшою дальністю ураження.

Романенко пояснив також, що такі ракети можна збивати й що для їх перехоплення у РФ розгортали, зокрема, винищувачі Міг-31 на півночі.

«Tomahawk, як звичайна крилата ракета, збивається. Винищувачі Міг-31 були спеціально розгорнуті на півночі РФ для того, щоб збивати ці ракети, які мали б летіти із США через Північний полюс», — сказав він.

Експерт наголосив, що, попри високу точність, складних систем навігації й наведення в Tomahawk немає.

«Ракета Tomahawk дуже високоточна, втім, складних систем навігації й наведення вона не має», — сказав він.

Далі Романенко підкреслив головну тезу: «Якщо Україна й отримає ракети Tomahawk, то найважливішим буде не модифікація, а кількість ракет, які ми отримаємо».

Він пояснив, що навіть масове застосування далекобійної зброї може бути ефективнішим за одиничні, хай і технічно просунуті, постачання.

Фахівець нагадав, що враження ракет залежить і від систем ППО.

«Бо Україна може збивати російські ракети й інколи це буває 9 з 10 ракет, а інколи й всі. Під час одного з ударів по Україні нашим військовим вдалось збити 8 із 8 російських крилатих ракет», — сказав Романенко.

Романенко підсумував, що Tomahawk — високоточна, але перехоплювана система, і що її внесок у зміну обстановки визначатиметься масштабом постачань та спроможністю ППО противника.

Раніше повідомлялося, що диктатор Путін у своєму пропагандистському виступі перед росіянами запевнив, що протиповітряна оборона держави-агресорки справиться із американськими ракетами Tomahawk.

Ми раніше інформували, що Wall Street Journal повідомило про те, що США розглядають можливість передавання Україні ракет Tomahawk і Barracuda.