РФ могла відновити керування «шахедами» з Білорусі: «Флеш» пояснив, як саме

Росія могла частково відновити елементи радіоуправління ударними безпілотниками типу «Шахед» з території Білорусі.

Про це заявив радник міністра оборони України Сергій «Флеш» Бескрестнов.

«Припускаю повторну роботу пункту радіоуправління „шахедами“ з території РБ але вже на великій глибині з середини країни», — зазначи він.

За словами Бескрестнова, під час комбінованої атаки 13 травня над територією України поблизу білоруського кордону зафіксували роботу радіомодемів на борту російських дронів.

Він нагадав, що наприкінці зими Сили оборони України змогли припинити роботу пунктів управління «шахедами» з території Білорусі.

«Наприкінці зими ми припинили роботу пунктів управління „шахедами“ з території Республіки Білорусь. З того часу ми не фіксували активних спроб відновити роботу цих пунктів», — зазначив радник міністра.

Бескрестнов також пояснив технічні причини, через які пряме керування дронами безпосередньо з території РФ є малоймовірним.

«Відстань до кордонів РФ від БПЛА становить близько 500 кілометрів. Тому прямий канал управління неможливий», — наголосив він.

Крім того, за словами радника міністра, навіть відстань до найближчого дрона з модемом не дозволяє забезпечити стабільний радіозв’язок.

«Відстань до найближчого „шахеда“ з модемом також виключає можливість радіозв’язку по ланцюжку», — пояснив Бескрестнов.

Водночас він підкреслив, що наразі йдеться лише про поодинокі випадки.

«Поки що це одиничні випадки. Сили оборони України тримають це питання під контролем. Ми ніколи не вживаємо жодних заходів, не маючи 100% впевненості», — заявив Бескрестнов.

Раніше повідомлялося, що рід час масштабної повітряної атаки російські війська запускали групи «Шахедів» уздовж кордону з Білоруссю, намагаючись найкоротшим шляхом прорватися до західних областей України.

Ми раніше інформували, що президент Володимир Зеленський наказав посилити Чернігівсько-Київський напрямок через загрозу з Білорусі.

