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РФ накопичила по 300 крилатих ракет Х-101 та "Іскандер-К": як це вплине на обстріли України
Фахівці зробили аналіз ситуації та з’ясували, як Росія застосовуватиме ракети.
РФ накопичила по 300 крилатих ракет Х-101 та «Іскандер-К» і це може вплинути на характер майбутніх обстрілів України, зокрема, вони більш масованими.
Про це пишуть аналітики Defense Express із посиланням на дані, надані ГУР у відповідь на запит NV.
Російський ВПК до середини травня 2025 року суттєво наростив виробництво далекобійного ракетного озброєння. ЗРФ накопичила понад 300 ракет Х-101, призначених для застосування із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та Ту-160, а також майже 300 крилатих ракет типу «Іскандер-К».
Ці показники свідчать про можливу зміну в підході Росії до ракетних ударів по Україні, зокрема щодо інтенсивності та типу застосовуваних засобів ураження.
Оцінка темпів виробництва ракет РФ (травень 2025 року)
«Іскандер-М» (балістичні ракети) — 60–70 шт./міс
Х-101 (крилаті ракети) — 60–70 шт./міс
«Калібр» — 25–30 шт./міс
«Іскандер-К» — 20–30 шт./міс
«Онікс"/"Циркон» — 20–30 шт./міс
«Кинжал» — 10–15 шт./міс
Х-32 — до 10 шт./міс
Запаси ракет РФ (травень 2025 року)
Ракети С-300/400 — 11 000 одиниць
«Онікс"/"Циркон» — близько 700
«Іскандер-М» — 600
«Калібр» — 400
Х-101 — понад 300
«Іскандер-К» — майже 300
Х-22/Х-32 — до 300
«Кинжал» — понад 100
KN-23 — 60
Як Росія застосовуватиме ракети: аналіз ситуації
Аналізуючи наведені дані, можна зробити висновок, що Росія концентрує увагу на ракетах наземного базування, а також на аеробалістичних засобах ураження повітряного запуску. Враховуючи обмеженість ресурсів ППО в Україні, зокрема дефіцит систем Patriot, зростає загроза нових масованих атак саме із застосуванням високоточних і складних для перехоплення ракет.
Нагадаємо, війна в Україні триває, а Росія вже готується до наступного кроку. Посол США при НАТО розповів деталі.
Тож Сполучені Штати США закликають союзників по НАТО діяти швидше і вкладати кошти.
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