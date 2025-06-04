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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зброя
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РФ накопичила по 300 крилатих ракет Х-101 та "Іскандер-К": як це вплине на обстріли України

Фахівці зробили аналіз ситуації та з’ясували, як Росія застосовуватиме ракети.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
РФ накопичила по 300 крилатих ракет Х-101 та "Іскандер-К": як це вплине на обстріли України

РФ накопичила по 300 крилатих ракет Х-101 та Іскандер-К / © Associated Press

РФ накопичила по 300 крилатих ракет Х-101 та «Іскандер-К» і це може вплинути на характер майбутніх обстрілів України, зокрема, вони більш масованими.

Про це пишуть аналітики Defense Express із посиланням на дані, надані ГУР у відповідь на запит NV.

Російський ВПК до середини травня 2025 року суттєво наростив виробництво далекобійного ракетного озброєння. ЗРФ накопичила понад 300 ракет Х-101, призначених для застосування із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та Ту-160, а також майже 300 крилатих ракет типу «Іскандер-К».

Ці показники свідчать про можливу зміну в підході Росії до ракетних ударів по Україні, зокрема щодо інтенсивності та типу застосовуваних засобів ураження.

Калібр / © Associated Press

Калібр / © Associated Press

Оцінка темпів виробництва ракет РФ (травень 2025 року)

  • «Іскандер-М» (балістичні ракети) — 60–70 шт./міс

  • Х-101 (крилаті ракети) — 60–70 шт./міс

  • «Калібр» — 25–30 шт./міс

  • «Іскандер-К» — 20–30 шт./міс

  • «Онікс"/"Циркон» — 20–30 шт./міс

  • «Кинжал» — 10–15 шт./міс

  • Х-32 — до 10 шт./міс

Уламки ракети Циркон

Уламки ракети Циркон

Запаси ракет РФ (травень 2025 року)

  • Ракети С-300/400 — 11 000 одиниць

  • «Онікс"/"Циркон» — близько 700

  • «Іскандер-М» — 600

  • «Калібр» — 400

  • Х-101 — понад 300

  • «Іскандер-К» — майже 300

  • Х-22/Х-32 — до 300

  • «Кинжал» — понад 100

  • KN-23 — 60

Як Росія застосовуватиме ракети: аналіз ситуації

Аналізуючи наведені дані, можна зробити висновок, що Росія концентрує увагу на ракетах наземного базування, а також на аеробалістичних засобах ураження повітряного запуску. Враховуючи обмеженість ресурсів ППО в Україні, зокрема дефіцит систем Patriot, зростає загроза нових масованих атак саме із застосуванням високоточних і складних для перехоплення ракет.

Нагадаємо, війна в Україні триває, а Росія вже готується до наступного кроку. Посол США при НАТО розповів деталі.

Тож Сполучені Штати США закликають союзників по НАТО діяти швидше і вкладати кошти.

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