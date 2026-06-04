РФ переходить на реактивні БпЛА: що це змінює на фронті

Ігор Романенко

Реклама

Росія поступово збільшує використання реактивних дронів, які відрізняються більшою швидкістю, але мають низку технічних обмежень.

Про це заявив засновник благодійного фонду «Закриємо небо України», генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко в ефірі «Київ24».

За його словами, реактивні безпілотники складніші у виробництві та менш ефективні з погляду бойового навантаження, однак ворог намагається вдосконалювати їхні характеристики.

Реклама

Експерт пояснює, що реактивний двигун потребує значно більше пального, що впливає на дальність польоту та кількість вибухівки, яку може нести дрон.

«Реактивний двигун потребує більше пального. Через це такі апарати можуть нести менше вибухівки й долати коротшу відстань. Водночас росіяни працюють над тим, щоб збільшити радіус дії та потужність бойової частини», — зазначив Романенко.

Він також пояснив, що реактивні дрони можуть розвивати високу швидкість, однак це не завжди є перевагою з погляду ефективності ударів.

«Так, вони летять на великій швидкості, але через це зростає витрата пального. Виникає питання ефективності: це недешеві системи, і вони мають свої обмеження», — додав він.

Реклама

За словами Романенка, попри спроби модернізації реактивні безпілотники залишаються компромісним рішенням між швидкістю, дальністю польоту та бойовим навантаженням.

Нагадаємо, РФ посилює повітряні атаки по Україні та вигадала, як обходити системи ППО. Ворог обстрілює українську територію більшою кількістю безпілотників та високошвидкісних ракет, ніж будь-коли раніше, оскільки російські сили намагаються досягти більшого прогресу на полі бою.

Новини партнерів