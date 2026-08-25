РФ перекриває небо й стягує кораблі до ядерного полігону: ворог готує небезпечний ракетний тест

Російська ракета (ілюстративне фото)

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Росія, ймовірно, готується до нового сезону випробувань крилатої ракети з ядерною силовою установкою «Буревісник». На архіпелазі Нова Земля та навколо нього зафіксували літаки й кораблі, які можуть використовувати для спостереження за тестовими пусками.

Про це свідчать останні супутникові знімки, які проаналізувала команда The Barents Observer.

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На авіабазу Рогачово на Новій Землі прибули два літаки управління та телеметрії Іл-976 СКІП. Перший з’явився там минулого тижня, другий — у період із 22 до 23 серпня.

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Також на базі помітили модернізований літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50У. Іл-976 СКІП оснащені спеціальним обладнанням для стеження та моніторингу, зокрема системами виявлення радіації.

На базі помітили модернізований літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50У / © AviVector

На авіабазу Рогачово на Новій Землі прибули два літаки управління та телеметрії Іл-976 СКІП. / © AviVector

У район стягнули авіацію та кораблі

Зараз на Рогачово також перебувають чотири Ан-26, один Ан-74Д та вертольоти, які можуть перевозити персонал до Панково і Сєверної — районів, пов’язаних із російським полігоном.

За останнє десятиліття Росія збудувала у Панково, приблизно за 170 км від Рогачово, спеціальний стартовий комплекс для випробувань «Буревісника».

Цього тижня частину Баренцевого моря поблизу району запусків закрили для польотів. Подібні обмеження повітряного та морського простору біля Нової Землі вже неодноразово запроваджували з серпня до жовтня.

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Крім того, кораблі помітили і на західному, і на східному боці архіпелагу. Імовірно, вони можуть відстежувати випробувальний політ, місце падіння ракети та брати участь у її подальшому пошуку.

«Буревісник» нібито літав 15 годин

У жовтні 2025 року начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов доповідав Володимиру Путіну про нібито успішне випробування «Буревісника». За російською версією, ракета пролетіла близько 14 тисяч кілометрів і перебувала в повітрі приблизно 15 годин.

Згодом факт випробувального польоту підтвердила норвезька військова розвідка.

Путін уперше публічно представив «Буревісник» у 2018 році як ракету з практично необмеженою дальністю польоту та можливістю маневрувати для обходу систем протиракетної оборони.

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Є ризик радіоактивного забруднення

Особливість «Буревісника» полягає у використанні ядерної силової установки. Вважається, що реактор із високозбагаченим ураном може працювати за схемою відкритого повітряного охолодження.

Через це випробування такої ракети потенційно можуть супроводжуватися викидами радіоактивних речовин.

У серпні 2019 року під час робіт, які пов’язували з цією програмою, біля полігону Ньонокса в Білому морі стався вибух. Тоді загинули п’ятеро співробітників «Росатому», а в Сєверодвінську тимчасово зафіксували підвищення рівня радіації.

Після аварії випробування «Буревісника» перенесли на Нову Землю, де Росія продовжила розвивати відповідну інфраструктуру.

Раніше повідомлялось, що Росія вперше вивела в море новий атомний підводний човен проєкту 09851 «Хабаровськ». Субмарина оснащена шістьма пусковими апаратами для ядерних торпед «Посейдонів».

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