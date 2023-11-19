РФ поверне на повне озброєння радянський літак, щоб виконувати місії проти України - розвідка Британії

Росія для війни проти України залучить ще більше зброї.

Країна-агресорка РФ, ймовірно, поверне в експлуатацію висотний розвідувальний літак радянських часів M-55 (Mystic B за класифікацією НАТО).

Про це йдеться у новому звіті британської розвідки.

Як зазначають, британські аналітики, останнім часом цей літак із робочою стелею понад 70 тис. футів (20 тисяч метрів) використовувався як дослідницька платформа для вивчення Землі. Однак на ньому було помічено військову розвідувальну систему, розроблену для використання на російських винищувачах.

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"Критичним недоліком російської стратегії закупівель є її неспроможність налагодити адекватні можливості ISTAR (розвідка, спостереження, виявлення цілі та рекогносцирування). Це критично важливо для своєчасного та точного переслідування цілей повітряними, морськими та наземними силами", - мовиться у повідомленні.

У зведенні зазначають, майже напевно, що літак виконуватиме місії проти України з відносно безпечного російського повітряного простору.

Раніше британські розвідники повідомляли, що попри важкі бої, які наразі точаться на трьох ділянках фронту, ні Україна, ні Росія не досягають значного прогресу.

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