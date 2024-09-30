РФ просунулася на шляху виробництва БпЛА: офіцер Повітряних Сил ЗСУ розповів про технології ворога

За оцінками росіян, у виробництво дронів було інвестовано з 2023 року від 2,5 до 3 млрд. доларів.

Росіяни намагаються запускати їх зі Starlink на борту та наводячи дрони через українську мережу операторів.

Про це сказав військовий експерт, офіцер резерву Повітряних Сил ЗСУ Андрій Крамаров на Radio NV.

Росія просунулася вперед у технологічному розвитку і можливостей до організації виробництва безпілотників. За його словами, РФ могла вирішити питання щодо вироблення фюзеляжу "Шахедів", а також почала виробляти примітивні двигуни для них.

Крамаров заявив, що РФ інвестує у виробництво БпЛА "шалені суми".

"І все це в сукупності дозволило росіянам так швидко перейти до високих темпів виробництва БПЛА і підтримувати їх", - додав він.

За словами експерта, ворог може наводити дрони через українську мережу. Оскільки росіяни використовують доволі масову технологію щодо геопозиціювання дрону "Шахед", то вони використовують цивільні моделі GPS, які в нас знаходять майже в кожному мобільному телефоні. А головним способом забезпечення роботи цього модуля, як і в мобільних телефонах, є передусім Мережа і відповідно вони намагаються шукати певні можливості.

"Наприклад, є інформація, що вони використовують якимось чином картки українських мобільних операторів. Тобто в процесі польоту дрон просто ловить звичайний 4G чи 3G мобільний Інтернет, який в нас є, і за допомогою нього здійснює геопозиціювання. В порівнянні з будь-яким військовим аналогом, це є, звичайно, менш ефективно", - пояснив Крамаров.

Він зазначив, що швидкість "Шахеда", а також висота його польоту є абсолютно робочими для мобільних операторів, вишок.

"Ворог намагається, і це вже не перші спроби, використати технологію Starlink", - сказав експерт.

За його словами, Starlink дає кращу швидкість, вищу якість інтернет - з’єднання, а відповідно оця цивільна технологія геопозиціювання вона буде працювати більш точно.

"Плюс, можливо, дозволяє робити певні корективи в траєкторію польоту в режимі реального часу, коли цей БПЛА використовується", – сказав Крамаров.

Нагадаємо, що вересень 2024 року став першим місяцем зі щоденними атаками "Шахедів". Вже відомо, скільки ворог випустив по Україні ударних БпЛА.

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