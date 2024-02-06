РФ "рекламує" ударні дрони: військові експерти відповіли, чи зможе ворог їх масово використовувати (фото)

Зокрема, дрон-камікадзе МС 237 – це російська версія іранського Shahed 238 із турбореактивним двигуном, максимальною злітною масою 370 кг та бойовою частиною 50 кг. БпЛА має швидкість 600 км на годину, а дальність заявлено до 1000 км.

Країна-агресорка Росія представила власні дрони на виставці World Defence Show у Саудівській Аравії, проте вартість БпЛА "ставить хрест" на самій концепції, адже не дозволить їхнє масове використання.

Про це пишуть військові експерти Defense Express.

"РФ "рекламує" такий собі ударний дрон МС 236 (Shahed-236) з оптико-електронною системою наведення ("селекція цілі оператором") і двигуном внутрішнього згоряння.

Технічні характеристики МС 236

Дальність польоту заявлена на рівні 2000 км,

максимальна злітна маса — 250 кг,

бойова частина — 50 кг (нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що РФ вже втретє змінила бойову частину Shahed-136),

швидкість у 170 км/год,

тривалість польоту — 12 годин,

максимальна висота — 4500 м

Російський дрон МС 236 Фото: defence-ua

Однак, за словами експертів, вартість БпЛА зробить неможливим масове використання.

Другий дрон-камікадзе від РФ — це МС 237 або ж Shahed-238 з турбореактивним двигуном і наведенням по координатах.

Технічні характеристики МС 237

Максимальна злітна маса — 370 кг,

бойова частина залишається такою ж, як і у попереднього зразка — 50 кг,

швидкість — 600 км/год,

дальність заявлена на рівні 1000 км,

максимальна висота — 9000 м

МС 237 Фото: defence-ua

"Далі починаються цікаві нюанси — призначення дрона вказано як "камікадзе", і рашисти демонструють два сценарії його використання. Перший — "відлякування БПЛА недружніх країн від кордонів РФ". Як саме реалізовано це "відлякування" — залишається таємницею, на своїх "паперах" ворог демонструє щось схоже на те, що їхній МС 237 нібито буде збивати MQ-9 Reaper", — повідомляють фахівці.

За їхніми словами, М 237 росіяни хочуть продавати по 1,4 млн доларів за один безпілотник. Мобільний пункт управління для нього коштує 3,75 млн доларів.

"Фактично така ціна ставить хрест на самої концепції, адже не дозволить масове використання БПЛА", — пояснюють експерти.

Водночас М 237 — багатоцільовий. Зокрема, його можна використовувати для знищення БПЛА, та викриття місцерозташування засобів ППО, бо він має високу швидкість і "схожий на винищувач за звуком та формою".

Окрім М 237 Росія рекламує на виставці і більш простий МС 236 — російську версію Shahed-236. Він має двигун внутрішнього згоряння. Дальність польоту БпЛА становить 2000 км. Дрон має бойову частинну масою 50 кг.

ТСН.ua вже повідомляв, що неважаючи на антиросійські санкції Заходу, на "бюджет війни" проти України РФ вистачає. Основний дохід Кремль має з продажу нафти. Продає її Китаю, Індії та Туреччині.

Читайте також: