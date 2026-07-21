РФ розігнала "Шахеди" до 500 км/год, але у Києва є відповідь: Україна готує нову зброю

P1-SUN / © SkyFall

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На тлі збільшення кількості реактивних версій російських ударних безпілотників Shahed українські оборонні компанії розробляють швидші дрони-перехоплювачі. Нові апарати мають уражати цілі, які можуть розганятися до 500 км/год.

Про це повідомляє Reuters.

Український виробник безпілотників SkyFall представив на авіасалоні у Фарнборо новий високошвидкісний перехоплювач P1-SUN Jetkiller. Він є вдосконаленою версією дрона, який застосовують в Україні з кінця минулого року.

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Безпілотники стали одним із головних напрямів цьогорічної виставки, оскільки війни в Україні та на Близькому Сході продемонстрували обмежені можливості традиційних систем ППО проти масованих атак дешевими боєприпасами.

Росія щомісяця запускає по Україні тисячі Shahed, які у РФ називають «Герань». Москва постійно модернізує ці безпілотники, зокрема оснащує їх реактивними двигунами для глибших ударів по українській території, включно з Києвом.

Реактивні Shahed можуть розвивати швидкість до 500 км/год. Це скорочує час на їхнє виявлення та перехоплення, а також перевищує можливості більшості наявних дронів-перехоплювачів.

Новий перехоплювач SkyFall

У SkyFall заявили, що P1-SUN Jetkiller може розганятися до 370 км/год, тоді як швидкість попередньої моделі становить до 310 км/год.

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Представник компанії розповів, що розробка нової версії почалася близько трьох місяців тому. Дрон уже випробували в бойових умовах, де він нібито збив понад десяток реактивних Shahed. Серійне виробництво планують розпочати у серпні.

Reuters не вдалося незалежно підтвердити заявлені результати бойового застосування.

З моменту запуску звичайної моделі P1-SUN у листопаді 2025 року виробили понад 5500 таких дронів. У SkyFall заявляють, що можуть виготовляти до 50 тисяч перехоплювачів на місяць.

За оцінками фахівців, частка реактивних Shahed у російських атаках останніми місяцями суттєво зросла. У квітні Reuters повідомляло, що реактивними двигунами оснащували близько 15–20% запущених Росією безпілотників цього типу.

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Перехоплювач Bullet

Інший український виробник, General Cherry, також працює над швидшою версією перехоплювача Bullet, спеціально призначеною для боротьби з реактивними Shahed.

Представник компанії Марко Кушнір заявив, що нова модель перебуває на завершальній стадії розробки та вже здатна розвивати швидкість понад 400 км/год. Надалі її планують збільшити до 500 км/год.

Розробники ще визначаються із силовою установкою, випробовуючи електричний і малопотужний турбореактивний двигуни. Попередні тести планують провести на початку серпня, а серійне виробництво може стартувати у вересні.

Головним завданням у компанії називають зниження вартості. Розробники прагнуть утримати ціну нової версії близькою до чинної моделі Bullet, яка коштує приблизно 2000 доларів або менше.

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За даними компанії, з листопада минулого року звичайні перехоплювачі Bullet знищили понад тисячу російських Shahed.

Реактивний Griffen

Британсько-українська компанія Firebolt Engineering розробляє реактивний дрон-перехоплювач Griffen.

За словами генерального директора компанії Миколи, апарат наразі може розганятися до 350 км/год. У травні він уперше перехопив звичайний російський Shahed без реактивного двигуна.

Разом із британською компанією Dynamic Propulsion розробники створюють новий двигун, який має збільшити швидкість Griffen до 400 км/год.

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Ключовою проблемою також залишається ціна. Виробникам необхідно підібрати матеріали, які дозволять створити відносно дешевий одноразовий апарат.

За словами партнера оборонної інвестиційної компанії Grenadyr Томаша Возняка, реактивний перехоплювач для України коштує менш як 10 тисяч доларів. Водночас це у кілька разів дорожче за наявні моделі без реактивних двигунів.

Раніше ми також повідомляли, що українська оборонна компанія Fire Point планує вже влітку 2027 року перевірити в дії нову систему протиракетної оборони Freya. Під час випробування розробники мають намір уперше спробувати перехопити балістичну ракету.

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