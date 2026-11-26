У росіян проблеми з "Кинджалами" / © Вікіпедія

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Росія має проблеми з виробництвом аеробалістичних ракет "Кинджал". Тому ворог дедалі більше покладається на балістичні ракети "Іскандер".

Це зауважив капітан 1 рангу запасу, заступник начальника штабу ВМС ЗСУ у 2004–2020 роках Андрій Риженко у коментарі "КИЇВ24".

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За його словами, виробництво "Кинджалів" може обмежуватися проблемами з точністю, конструкцією та ресурсом літаків МіГ-31, необхідних для їхнього запуску. Водночас окупанти нарощують виробництво "Іскандерів".

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"У "Кинджалів" дуже великі проблеми з точністю. І загалом з дизайном, з виробництвом. Я думаю, що ця внутрішня проблема призвела до того, що вони не так багато виробляють їх. Зараз вони роблять ставку на ракети "Іскандер" — їх виготовляють приблизно 800 одиниць на рік, плюс крилаті ракети. З "Кинджалами" трохи не виходить", — пояснив Риженко.

Капітан 1 рангу запасу додав, що дуже небезпечні керовані авіаційні бомби (КАБи), які ворог вже запускає на відстань у 200 км. На його думку, ефективним засобом протидії носіям цим засобам ураження могла б стати ракета Meteor, яку можна запускати, зокрема з винищувачів Gripen. Однак таких ракет Україна наразі не має.

Нагадаємо, міністр оборони України Євгеній Хмара заявив, що Росія виготовляє балістичні ракети з шаленою швидкістю — одну приблизно кожні п'ять годин. Водночас Москва намагається ще більше прискорити виробництво озброєння, яким атакує українські міста та енергетичну інфраструктуру. За його словами, Росія дедалі активніше застосовує проти України балістичні та крилаті ракети. Лише минулого місяця окупанти випустили 153 балістичні ракети.

На початку листопада Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило оцінку російських запасів озброєння. За даними ГУР, станом на жовтень Росія мала в резерві до 700 балістичних і кілька тисяч крилатих ракет. Тоді українська розвідка оцінювала виробничі можливості РФ приблизно у 110 балістичних ракет на місяць. Йдеться, зокрема, про ракети 9М723 для комплексів «Іскандер-М» та РМ-48У, які запускають із систем С-400.

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