РФ суттєво наростала виробництво зброї і техніки: у ISW назвали кількість

Зокрема, від початку повномасштабної війни і до сьогодні виробництво танків у Росії зросло на 215%.

Росія значно збільшила можливості своєї оборонно-промислової бази від 2022 року. Виснаження запасів зброї та обладнання може не суттєво вплинути на майбутнє російське виробництво.

Про цей йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) із посиланням на дані німецького Кільського інституту світової економіки за 9 вересня.

За даними Кільського інституту, від останнього кварталу 2022 року до другого кварталу 2024 року Росія збільшила виробництво:

танків на 215% – від 123 до 387 на квартал;

бронетехніки на 141% – від 585 до 1409 на квартал;

артилерійських гармат на 149% – від 45 до 112 на квартал;

ЗРК малої дальності на 200% – від 9 до 38 на квартал;

систем ППО середньої та великої дальності на 100% – від 6 до 12 на квартал;

боєприпасів "Ланцет" на 475% – від 93 до 535 на квартал.

Інститут Кіля пояснив цю статистику тим фактом, що 80% російського виробництва бронетехніки та танків досі було результатом модернізації корпусів танків із наявних запасів, а не виробництвом нових машин. Водночас там попередили, що виробництво бронетехніки в РФ може істотно не зменшитися, коли в неї вичерпаються нинішні запаси.

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Інститут оцінив, що швидкість виробництва бронетехніки в Росії, ймовірно, знизиться від 2026 року, оскільки країна "спалю"є свої запаси радянських часів. Однак країна-агресорка може відкрити нові виробничі лінії у найближчі роки, щоб підготуватися до пом’якшення цього ефекту.

Кільський інститут підрахував, що після 2026 року Росія, ймовірно, вироблятиме 350 сучасних танків на рік, навіть якщо не відкриє додаткові виробничі лінії.

Експерти також попередили, що Росія працює над збільшенням внутрішнього виробництва "тилових систем", як-от артилерія та ППО, і зменшує свою залежність від нинішніх запасів таких систем.

Інститут також зазначив, що північнокорейські запаси боєприпасів створили для Росії "великий надлишок" артилерійських боєприпасів. Так, росіяни випускають 10 тис. снарядів на день.

До слова, прем’єр-міністр України Дмитро Шмигаль повідомив, що держава цього року вдвічі наростила виробництво зброї, зокрема продовжує зростати виробництво дронів.

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