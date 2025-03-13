РФ та Китай лідирують у виробництві зброї: Рютте закликав США "підтягнутися"

За словами генсека НАТО, США має сильний оборонно-промисловий комплекс, але виробництво зброї потрібно значно збільшити.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі у четвер, 13 березня, заявив, що всі члени НАТО, у тому числі й США, відстають від Росії та Китаю у виробництві озброєнь.

Про це пише CNN.

"Нам потрібно виробляти більше зброї. Ми робимо недостатньо. Ні в США, ні в Європі. Ми відстаємо, якщо порівнювати з росіянами та китайцями", – наголосив Рютте.

Він додав, що США мають сильну оборонну промисловість, але Америці доведеться докласти ще більше зусиль і наростити виробництво зброї.

Нагадаємо, Рютте заявив, що паралельно з мирними переговорами необхідно працювати над гарантіями безпеки для України. Він повторив, що перш ніж можна буде говорити про миротворчу місію, слід досягти мирної угоди.

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