РФ вдарила по Україні рідкісною протикорабельною ракетою П-35, якій не менше 60 років (фото)

Ворог, ймовірно, цілив нею по об'єктах на півдні України.

Росія використала протикорабельну ракету П-35 (3М44 "Прогрес") масою 4 тонни, яка була прийнята на озброєння ще 1962 року. Удару по Україні, ймовірно, завдали з берегового комплексу "Редут" або з підземного "Об'єкту-100".

Про це йдеться у розслідуванні видання Defense Express.

Уламки ракети П-35 знайшли, про що свідчить фото, яке з'явилося в Мережі.

Ракета П-35 / Фото: Defense Express

За словами розслідувачів, це перший відомий випадок застосування П-35.

Ракета П-35 / Фото: Defense Express

На фото, за інформацією Defense Express, видно уламки П-35, яка відрізняється значними габаритами.

"Йдеться про ракету завдовжки в 10 метрів та стартовою вагою у 4 тонни, яку розроблювали в 50-х роках, а прийняли на озброєння 1962 року. Вочевидь, вона була збита, і враховуючи те, що це протикорабельна ракета, найімовірніше, ворог цілив нею в об'єкти в південних областях", – зазначили фахівці.

Вони звернули увагу на доволі характерні крила ракети. З посиланням на власні джерела видання Defense Express підтвердило, що попри вік, П-35 все ще перебуває на озброєнні РФ. Зокрема, вона є засобом ураження берегового ракетного комплексу "Редут". Станом на 2021 рік їхня кількість оцінювалась у 8 пускових.

Щодо пускового комплексу наразі точної інформації немає.

"Водночас використання навіть таких засобів далекобійного ураження більше схоже просто на бажання вдарити бодай чимось. Річ у тому, що П-35 навіть в останній версії модернізації (3М44), яка була прийнята на озброєння 1982 року, вже тоді вважалася архаїчною. Дальність її застосування становить до 300 км (за деякими джерелами, у версії 3М44 – до 460 км), швидкість – до 1800 км/год (за іншими джерелами – 2200 км/год), розмір бойової частини – до 930 кг (ФКБЧ 4Г48)", – пояснили фахівці.

Нагадаємо, раніше в Defense Express прокоментували розробку в Україні гібридних зенітно-ракетних комплексів FrankenSAM на основі західних технологій.

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