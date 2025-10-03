Кім Чен Ин і Володимир Путін / © Associated Press

Росія, ймовірно, відновила постачання зброї з Північної Кореї після двох місяців перерви.

Про це повідомляє NK Pro з посиланням на аналіз супутникових знімків Planet Labs.

Йдеться про російське вантажне судно Lady R, яке перебуває під санкціями за участь в незаконних поставках зброї з КНДР. Цього тижня воно вперше за два місяці з’явилося в північно-східному порту Расон, ймовірно, готуючись до нових завантажень.

За інформацією аналітиків, у середу судно доставило контейнери до порту. Перед цим воно перебувало у російському порту Східний з 24 по 26 вересня, де готувалося до рейсу. Уже в четвер Lady R може переміститися до сусіднього пірсу, щоб забрати інші контейнери, які накопичувалися там із середини вересня.

Точний вміст контейнерів, які Росія транспортує з серпня 2023 року, невідомий. Водночас не виключається, що постачання зброї відбувається і через транскордонне залізничне сполучення.

Аналітики звертають увагу, що довге зберігання контейнерів на причалі без термінової доставки може свідчити про їхню порожнечу або використання як прикриття для інших вантажів.

Раніше повідомлялося, що начальник Генерального штабу Збройних сил України генерал-майор Андрій Гнатов пояснив, як Північна Корея бере участь у війні на боці Росії.

Ми раніше інформували, що близько двох тисяч військовослужбовців Північної Кореї загинули на війні в Україні, де вони воюють на боці РФ.