РФ встановлює фальшиві ракети на «Шахеди»: у чому їх небезпека

Ворог намагається ускладнити роботу української протиповітряної оборони та змусити витрачати більше ресурсів.

Ігор Бережанський
Шахед з фальшивою ракетою

Шахед з фальшивою ракетою / © Сергій Бескрестнов «Флеш»

Російські загарбники почали встановлювати на ударні безпілотники «Шахед» макети ракет Р-60 з метою налякати українську авіацію та привернути увагу дронів перехоплювачів.

Про це написав радник міністра оборони Сергій Бескрестнов (Флеш).

Він зазначив, що армійська авіація обізнана з тим, як реагувати на поїдені установки на ударних БпЛА противника.

«А ось підрозділів перехоплювачів у нас багато в різних родах військ і відомствах, і, звичайно, всі намагатимуться знищити таку „важливу“ ціль, незважаючи на ресурси. На це і розраховує ворог», — заявив Бескрестнов.

Він заявив, що наразі спеціалісти працюють над рішенням, як відрізнити «Шахед» з фальшивими ракетами.

Шахед з фальшивою ракетою_2 / © Сергій Бескрестнов «Флеш»

Шахед з фальшивою ракетою_1 / © Сергій Бескрестнов «Флеш»

Раніше повідомлялося, що РФ вже масштабувала іранські технології безпілотників і налагодила власне виробництво дронів-камікадзе, тому події в Ірані майже не вплинуть на можливості РФ атакувати Україну.

Ми раніше інформували, що Росія має кілька майданчиків для виробництва та складання безпілотників, тому здатна накопичувати їх у значних обсягах.

