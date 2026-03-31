- Дата публікації
-
- Категорія
- Зброя
- Кількість переглядів
- 94
- Час на прочитання
- 1 хв
РФ встановлює фальшиві ракети на «Шахеди»: у чому їх небезпека
Ворог намагається ускладнити роботу української протиповітряної оборони та змусити витрачати більше ресурсів.
Російські загарбники почали встановлювати на ударні безпілотники «Шахед» макети ракет Р-60 з метою налякати українську авіацію та привернути увагу дронів перехоплювачів.
Про це написав радник міністра оборони Сергій Бескрестнов (Флеш).
Він зазначив, що армійська авіація обізнана з тим, як реагувати на поїдені установки на ударних БпЛА противника.
«А ось підрозділів перехоплювачів у нас багато в різних родах військ і відомствах, і, звичайно, всі намагатимуться знищити таку „важливу“ ціль, незважаючи на ресурси. На це і розраховує ворог», — заявив Бескрестнов.
Він заявив, що наразі спеціалісти працюють над рішенням, як відрізнити «Шахед» з фальшивими ракетами.
Раніше повідомлялося, що РФ вже масштабувала іранські технології безпілотників і налагодила власне виробництво дронів-камікадзе, тому події в Ірані майже не вплинуть на можливості РФ атакувати Україну.
Ми раніше інформували, що Росія має кілька майданчиків для виробництва та складання безпілотників, тому здатна накопичувати їх у значних обсягах.