РФ збільшила виробництво зброї: розвідка Британії оцінила, як це вплинуло на іноземні контракти

Російські виробники зброї змушені збільшити виробництво, щоб підтримувати війну в Україні.
Кремль збільшив виробництво зброї для війни проти України. Водночас російські виробники відклали контракти на продаж зброї ключовим міжнародним партнерам.
Про це йдеться у звіті британської розвідки в Мережі (X).
У Підмосков'ї днями відбулася виставка зброї "Армія-2024". Однак від початку повномасштабної війни РФ проти України міжнародна відвідуваність події зменшилася, тоді як росіяни націлилися на залучення представників бізнесу з оборонної промисловості, а не на масову аудиторію.
"Виставку відвідали російський диктатор Володимир Путін і міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов, який заявив, що війна в Україні - це "збройний конфлікт між Росією та колективним Заходом", - йдеться в повідомленні.
На виставці також були присутні представники з Білорусі, Ірану та Північної Кореї.
"Російські виробники зброї змушені збільшити виробництво, щоб підтримувати війну в Україні. Деякі іноземні контракти на продаж ключовим міжнародним партнерам були відкладені через необхідність забезпечувати російські сили", - зазначено у звіті.
Нагадаємо, експерт розкрив подробиці ракетної програми України.
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