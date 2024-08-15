РФ збільшила виробництво зброї: розвідка Британії оцінила, як це вплинуло на іноземні контракти

Російські виробники зброї змушені збільшити виробництво, щоб підтримувати війну в Україні.

Кремль збільшив виробництво зброї для війни проти України. Водночас російські виробники відклали контракти на продаж зброї ключовим міжнародним партнерам.

Про це йдеться у звіті британської розвідки в Мережі (X).

У Підмосков'ї днями відбулася виставка зброї "Армія-2024". Однак від початку повномасштабної війни РФ проти України міжнародна відвідуваність події зменшилася, тоді як росіяни націлилися на залучення представників бізнесу з оборонної промисловості, а не на масову аудиторію.

"Виставку відвідали російський диктатор Володимир Путін і міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов, який заявив, що війна в Україні - це "збройний конфлікт між Росією та колективним Заходом", - йдеться в повідомленні.

Також читайте ЗСУ взяли в полон тисячі російських строковиків: експерт озвучив важливу деталь

На виставці також були присутні представники з Білорусі, Ірану та Північної Кореї.

"Російські виробники зброї змушені збільшити виробництво, щоб підтримувати війну в Україні. Деякі іноземні контракти на продаж ключовим міжнародним партнерам були відкладені через необхідність забезпечувати російські сили", - зазначено у звіті.

Нагадаємо, експерт розкрив подробиці ракетної програми України.

Читайте також: