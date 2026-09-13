РФ змінює "Шахеди" проти дронів-перехоплювачів: Боровик розповів про нову проблему

До 10 дронів на одну ціль / © Associated Press

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Українським дронам-перехоплювачам для знищення одного російського «Шахеда» в окремих випадках може знадобитися кілька апаратів. Зафіксовані ситуації, коли на один ворожий безпілотник працювали три, п’ять і навіть десять перехоплювачів.

Про це розповів засновник First Contact, учасник бойових дій Валерій Боровик в ефірі «Київ 24».

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За його словами, це не означає, що на кожен «Шахед» витрачають однакову кількість перехоплювачів. Все залежить від майстерності пілотів, типу ворожого дрона та системи наведення.

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«Не завжди два інтерцептори працювали по одному „Шахеду“. Було і три, і п’ять, і десять», — зазначив Боровик.

Він пояснив, що російські безпілотники також адаптуються до спроб їх перехопити. Зокрема, на них почали встановлювати системи, які мають протидіяти атакам дронів-перехоплювачів.

«Вони почали ставити систему відведення тоді, коли йде на них атака перехоплювача», — сказав військовий.

Тому, за словами Боровика, не можна говорити про фіксований середній показник кількості перехоплювачів на один «Шахед».

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Реактивні дрони буде складніше збивати

Окремо Боровик звернув увагу на реактивні безпілотники. На початковому етапі їх перехоплення може бути складнішим, а ефективність залежатиме від системи наведення, встановленої на дроні-перехоплювачі.

«Якщо це не навчена через штучний інтелект система, якщо, наприклад, вона не настільки швидко адаптована до поля бою, то буде багато на початку невдалих перехоплень, а з часом буде напрацьовуватись ця система, і тоді буде збиття», — пояснив він.

Водночас можливості систем наведення можуть бути різними. За словами Боровика, на дрони-перехоплювачі можуть встановлювати навіть мінірадари.

«Вплоть до мінірадарів…», — розповів він.

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Водночас оцінювати реальну ефективність конкретних рішень, на його думку, можна буде після накопичення достатньої статистики.

«Що буде конкретно в цих рішеннях, ми будемо бачити результати, знову ж кажу, коли буде статистика», — зазначив Боровик.

Він також спрогнозував, що надалі на один знищений ворожий дрон може знадобитися більше перехоплювачів.

«Тому три, це, я думаю, поки що гарний буде результат. Гадаю, що буде більше дронів-перехоплювачів на один збитий дрон», — підсумував Боровик.

Нагадаємо, вже йшлося про російський терор дронами західних областей України. Повітряні атаки тривають без перерв. Наслідками стали десятки прильотів у багатьох містах. Є поранені.

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