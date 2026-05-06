РФ змінює тактику ударів: чому Росія відмовляється від ракет Х-101

РФ скорочує застосування Х-101 і переходить на дрони

РФ змінює підхід до ракетних ударів по Україні. Та дедалі менше покладається на крилаті ракети й переорієнтовується на інші засоби ураження.

Про це заявив військовий експерт і офіцер резерву ЗСУ Андрій Крамаров на Radio NV .

"Більший акцент росіяни роблять на балістику", — сказав він.

Однією з причин є обмежені можливості української протиповітряної оборони щодо її перехоплення, особливо з огляду на ризики із постачанням боєприпасів до систем Patriot.

Чому РФ менше використовує крилаті ракети

Окрім балістики, РФ активно застосовує ударні безпілотники. Така тактика дозволяє ворогу завдавати значної шкоди відносно дешевими засобами, зазначив експерт.

Крамаров також звернув увагу на технічні обмеження використання ракет Х-101. Зокрема, йдеться про проблеми з носіями — стратегічними бомбардувальниками Ту-95, що впливає на інтенсивність їхнього застосування.

За наявною інформацією, ще наприкінці 2025 року російський оборонно-промисловий комплекс почав змінювати пріоритети, збільшуючи виробництво комплектування саме для балістичних ракет. Водночас ракети комплексів С-300 і С-400, які раніше використовувалися для ударів по наземних цілях, останнім часом переважно застосовуються за своїм основним призначенням — як засоби протиповітряної оборони. Це пов’язано з необхідністю відбивати українські атаки.

