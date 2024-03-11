РФ змінює удари ракетами на потужні авіаційні бомби: в ЗСУ пояснили, що допоможе протидіяти ФАБ-1500

Окупаційна армія Росії почала використовувати на війні в Україні потужні авіаційні бомби ФАБ-1500. Ця зброя змінила баланс на лінії фронту. Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко пояснив, РФ почала активно використовувати ФАБи або КАБи через кошти. Адже ракети, які росіяни запускали раніше є набагато точнішими, однак їхнє виробництво було для них фінансово витратним.

Про це він розповів 24 "Каналу".

"Ця зброя несе страшну загрозу. Їхнє використання – це вимушений крок для Росії, але, на жаль, він має дуже болісний наслідок для нас. Панацею від них є системи протиповітряної оборони. Саме вони знищують літаки, які здійснюють пуски КАБів", – пояснив Тимочко.

Він також зауважив, що потрібно знайти спосіб ліквідовувати ворожу авіацію – насамперед на аеродромах, а крім того, складські приміщення, де зберігаються ці бомби. У цьому Україні дуже допомогли б американські винищувачі F-16.

F-16, за словами голови Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ, це початок появи європейських та американських повітряних суден власне на заміну радянського флоту. В майбутньому у нас будуть й F-35 та інші сучасні літаки. Нам потрібно пройти авіаційне удосконалення.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Данія передасть Україні перші шість винищувачів F-16 вже наприкінці весни.

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