Rheinmetall передасть Україні безпілотник нового покоління: названо терміни

Україна до кінця 2023 року отримає безпілотний комплекс для повітряної розвідки "Luna NG" від німецького концерну Rheinmetall.

Про це пише "Bild am Sonntag".

Як передає видання, "NG" - це нове покоління безпілотника Luna.

"Luna NG" – це нещодавно розроблений новітній БПЛА, який перевершує попередні моделі за всіма важливими експлуатаційними характеристиками. Безпілотник не тільки може використовуватися як розвідувальна система, але також здатний забезпечувати мережу LTE, перехоплювати або глушити зв'язок", - описує безпілотник видання.

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Крім того, безпілотний комплекс:

забезпечує тривалість польоту понад 12 годин.

Дальність передачі даних перевищує 100 км.

Забезпечує просторове покриття понад 30 тис. кв. км.

Можна запустити практично з будь-якого місця за допомогою канатної катапульти.

Посадка безпілотника здійснюється автономно за допомогою диференціального GPS в мережі або на парашуті.

Зазначається, що інші моделі безпілотників вже поставлялись в Україну зі складів Бундесверу.

Раніше Німеччина підтвердила передавання Україні додаткових танків Leopard-1.

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