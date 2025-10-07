Рішення Трампа щодо Tomahawk: чи стануть поступки Путіна "квитком" до відмови

Tomahawk / © Associated Press

Удари Росії по енергетичній інфраструктурі України свідчать про те, що Кремль перебуває у складному стані.

Таку думку в етері КИЇВ24 озвучив Олексій Їжак, аналітик Національного інституту стратегічних досліджень.

Експерт зазначив, що атаки на українську інфраструктуру, а також дрони та повітряні кульки, що летять на європейські аеропорти, є частиною «нової фази» війни. Основна мета таких дій — припинити постачання української зброї, намагаючись хоч якось змінити ситуацію «на кращу» для себе.

«Удари по енергетиці, які ніяк не впливають на ситуацію на фронті, це говорить, що Росія знаходиться в такому складному стані», — вважає Їжак.

Він назвав це пошуком логістичних шляхів, щоб змусити Захід припинити підтримку України.

Україна має дзеркальну відповідь на можливі національні блек-аути. Аналітик нагадав, що були попередження, що у відповідь на зниження генерації українських атомних електростанцій Україна може завдати удару по певних лініях розподілу.

«Тут достатньо ударити по певним лініям розподілу, так, щоб було аварійне відключення атомних станцій, принаймні тимчасово. Те ж саме буде з Росією. Такі попередження були», — наголосив Їжак.

Це має стати потужним стримувальним фактором для Кремля.

Їжак вважає, що між Дональдом Трампом та Володимиром Путіним повинна відбутися розмова, яка вирішить, чи надасть США Україні ракети «Tomahawk».

«Я думаю, розмова, має бути між Трампом і Путіним. Там буде з’ясовано, на що Путін готовий піти, щоб Україна не била ракетами „Tomahawk“ по болючих місцях. Якщо там будуть певні поступки Дональду Трампу, то можливо і не буде „Tomahawk“», — наголосив експерт.

Їжак уточнив, що «Tomahawk» — це ракета, яка може бути використана ефективно проти важливих для росіян об’єктів, які не можуть бути знищені дроном. Пускові установки, які можуть забезпечити ці «гавки», знаходяться у Вісбадені, та інших містах Європи.

Нагадаємо, Путін у своєму пропагандистському виступі перед росіянами запевнив, що протиповітряна оборона держави-агресорки справиться із американськими ракетами Tomahawk.