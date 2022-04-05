Різанина в Бучі має зняти будь-які вагання Заходу щодо передачі Україні озброєння — Кулеба

Про запровадження жорстких санкцій проти РФ.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що після того, що російські окупанти вчинили в Бучі, у Заходу більше не має бути вагань щодо запровадження жорстких санкцій проти РФ, передає ВВС.

«Різанина в Бучі має зняти будь-які вагання й небажання на Заході щодо передачі Україні всіх необхідних видів озброєння, включаючи літаки, танки, реактивні системи залпового вогню та броньовані машини для захисту нашої країни та для її звільнення від російських окупантів. Це також стосується й санкцій», — сказав він.

Нагадаємо, українські захисники взяли під контроль місто Прип'ять та кордон з Білоруссю.

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