Робот-камікадзе підірвав міст на Бахмутському напрямку, а заодно – логістику окупантів: відео

Робот Ratel S зруйнував міст на Донеччині.
Українські військові наземним роботом-камікадзе Ratel S підірвали міст у селі Іванівське на Донеччині, який окупанти використовували для логістики.
Відео показав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Захисники підірвали роботом міст у селі Іванівське Донецької області, чим суттєво ускладнили логістику росіян", - йдеться у повідомленні.
Федоров додав, що Ratel S – це наземний робот від розробників Brave1. Військові його використовують як мобільну боєголовку, що несе протитанкові міни чи бойовий модуль.
Ratel S працює дистанційно,тому оператор з безпечного місця може підірвати ворожий танк або бліндаж.
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