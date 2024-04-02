Робот-камікадзе підірвав міст на Бахмутському напрямку, а заодно – логістику окупантів: відео

Українські військові наземним роботом-камікадзе Ratel S підірвали міст у селі Іванівське на Донеччині, який окупанти використовували для логістики.

Відео показав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Захисники підірвали роботом міст у селі Іванівське Донецької області, чим суттєво ускладнили логістику росіян", - йдеться у повідомленні.

Федоров додав, що Ratel S – це наземний робот від розробників Brave1. Військові його використовують як мобільну боєголовку, що несе протитанкові міни чи бойовий модуль.

Ratel S працює дистанційно,тому оператор з безпечного місця може підірвати ворожий танк або бліндаж.

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