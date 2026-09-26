Роботи розміновують шлях для штурмовиків: що відомо про "Вівальді" на Лиманщині (відео)

Розмінування роботами Фото: скрін відео Третього армійського корпусу

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Під час наступальних дій на Лиманщині наземні роботизовані комплекси (НРК) допомагали штурмовим підрозділам просуватися вперед. Роботи-розміновувачі вже очистили від мін понад 30 км території.

Про це повідомили у Третьому армійському корпусі.

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Там також оприлюднили розповідь командира взводу наземних роботизованих комплексів 96-го окремого батальйону підтримки корпусу — військовослужбовця з позивним Татарін.

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Відео Третього армійського корпусу

За його словами, НРК використовували саме для розмінування під час наступу. Такий підхід дає змогу виконувати небезпечну роботу без безпосереднього залучення військовослужбовців до перебування на замінованій ділянці.

«Не людина має розміновувати — це має робити робот», — наголосив Татарін.

У корпусі зазначили, що наразі Третій армійський корпус є першим і єдиним підрозділом, який застосовує НРК-розміновувачі для підтримки наступальних дій.

Там також наголосили на використанні власних розробок і можливості швидко адаптувати техніку до нових викликів війни. За даними корпусу, це дозволяє впроваджувати рішення відповідно до потреб безпосередньо на полі бою.

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Застосування роботизованих систем є частиною розвитку корпусу, який, як зазначається у повідомленні, передбачає зменшення кількості військовослужбовців на найбільш небезпечних ділянках та їх заміну роботизованими комплексами.

У Третьому армійському корпусі повідомили, що спільними зусиллями підрозділів НРК уже розміновано понад 30 км територій. У корпусі очікують, що цей показник надалі зростатиме.

Про роботизовану операцію пишуть іноземні ЗМІ

Застосування роботизованих систем під час «Вівальді» вже привернуло увагу закордонних медіа. Зокрема, німецьке видання Bild 26 вересня опублікувало матеріал про роботизовану операцію Третього армійського корпусу.

Видання пише, що під час другої фази операції «Вівальді» великі бомбардувальні дрони нібито доставляли озброєні наземні роботизовані комплекси більш ніж на 10 км углиб території, яку контролюють російські війська.

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За даними Bild, командування Третього корпусу повідомляло про значні втрати російських військових під час цієї операції. Зокрема, бригадний генерал Андрій Білецький заявив про понад 800 загиблих російських військових у другій фазі «Вівальді», а загальні втрати, за його словами, разом із пораненими та полоненими перевищили 3000 осіб.

Bild окремо зазначає, що незалежно перевірити ці цифри наразі неможливо.

Видання також повідомляє про застосування наземних роботів для ураження російських позицій. За даними української сторони, безпілотні системи рухалися попереду українських військових і брали участь у наступальних діях.

Окремо Третій корпус оприлюднив відео, на якому показано застосування FPV-дронів і важких бомберів FATUM 60-ї окремої механізованої бригади під час деокупації Новоселівки, Шандриголового та Середнього.

Роботи мають забирати найбільш небезпечну роботу

Застосування роботизованих систем є частиною розвитку Третього армійського корпусу. У корпусі зазначають, що його мета — зменшити кількість військовослужбовців на найбільш небезпечних ділянках і передавати частину завдань роботизованій техніці.

Йдеться не лише про ударні системи, а й про виконання небезпечних інженерних завдань, зокрема розмінування.

За даними Третього корпусу, спільними зусиллями підрозділів НРК уже розміновано понад 30 км території. У корпусі очікують, що цей показник надалі зростатиме.

Війна в Україні — яка наразі ситуація на фронті

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія втратила чверть мільйона людей на фронті. Про це заявив український президент Володимир Зеленський в ООН.

Водночас армія РФ змогла захопити трохи більше однієї тисячі квадратних кілометрів української території цього року.

Тим часом росіяни прориваються з півночі через газові труби на північ Сумської області з Курщини. Вони використовують для диверсій підземні мережі газопроводу Уренгой–Помари–Ужгород.

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