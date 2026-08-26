Росія б’є балістикою з американськими деталями: як це можливо

У російських ракетах багато американських компонентів

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Американська мікроелектроніка й досі є основою російської балістики. Про це заявив Уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк, передає кореспондентка ТСН Олена Чернякова.

Наразі частка американських компонентів у російських балістичних ракетах є найвищою за всі роки повномасштабної війни.

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У російських балістичних ракетах чимала кількість американських деталей

Для розв’язання цієї проблеми посадовець анонсував робочу поїздку до Сполучених Штатів.

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Головна мета візиту — просування спеціального законопроєкту про обмеження, який допоможе остаточно заблокувати канали постачання критичних компонентів до Росії через треті країни, серед яких В’єтнам, Казахстан, Об’єднані Арабські Емірати, Туреччина та інші держави.

Окрім цього, Україна запропонувала ініціативу ухвалення Європейським Союзом у вересні так званого «проміжного пакета» санкцій.

Йдеться про специфічні «антибалістичні обмеження», які мають завдати відчутного удару по підприємствах і компаніях, причетних до виробництва балістичних ракет.

Росіяни показали новий дрон

Нагадаємо, у Росії заявили про розробку нового безпілотника літакового типу «Упир-К» від «Уралдронзаводу», який презентували на виставці у Тюмені. Задекларована дальність польоту апарата становить до 80 кілометрів, а маса бойової частини досягає 12 кг, що значно перевершує показники баражувальних боєприпасів «Ланцет».

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За твердженнями представників російського ОПК, завдяки такій вазі можна переносити міну для ураження будівель. Водночас фахівці зазначають, що характеристики щодо повної руйнації об’єктів дещо перебільшені: бойова частина вагою 12 кг здатна пошкодити або обвалити невелику споруду, проте потенційно новий дрон однаково становить серйозну загрозу для українських захисників.

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