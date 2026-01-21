Росія б’є здалеку: що відомо про "довгу руку" російської авіації

Ракети / © ТСН.ua

Реклама

Керовані авіаційні ракети Р-37М та Р-77-1 на сьогодні становлять основу боєкомплекту російської винищувальної авіації. Саме ці боєприпаси є головним інструментом, за допомогою якого ворог намагається контролювати українське небо. Перевага у висоті та дальності пуску дозволяє росіянам атакувати літаки Повітряних сил ЗСУ, залишаючись у відносній безпеці.

Про це пише Militarnyi.

Ракета середньої дальності Р-77 (експортна назва РВВ-АЕ, кодове ім’я НАТО AA-12 Adder) була створена як відповідь на американську AIM-120 AMRAAM. Її головна особливість — висока маневреність, що робить її вкрай небезпечною для винищувачів у ближньому та середньому бою.

Реклама

Ключові характеристики Р-77-1:

Дальність: до 110 км (модернізована версія).

Особливість конструкції: ґратчасті аеродинамічні рулі у хвостовій частині, що забезпечують маневреність.

Наведення: активна радіолокаційна головка самонаведення (ГСН), що дозволяє ракеті самостійно «шукати» ціль на фінальній ділянці.

Попри те, що номінальна дальність Р-77 менша, ніж у її «старшого брата» Р-37М, вона становить величезну загрозу через здатність уражати високоманеврені цілі з перевантаженням до 12 G.

Цікаво, що після розпаду СРСР Росії довелося фактично наново створювати виробництво цих ракет, адже ключові компоненти (наприклад, ГСН) виготовлялися на київських підприємствах «Арсенал» та «Луч».

«Довга рука» Кремля

Ракета великої дальності Р-37М (кодове ім’я НАТО AA-13 Axehead) — це зброя, призначена для знищення цілей на екстремальних дистанціях. Спочатку розроблена для перехоплювачів МіГ-31, зараз вона інтегрована і на Су-35С.

Реклама

Чим небезпечна Р-37М:

Рекордна дальність: заявлено до 300 км (за умови пуску з великої висоти).

Швидкість: гіперзвукова (до 6 Махів).

Призначення: знищення стратегічних бомбардувальників, літаків ДРЛВ (AWACS) та винищувачів, які не встигли зманеврувати.

Саме Р-37М дозволяє російським пілотам атакувати українські літаки, не входячи в зону дії нашої ППО. За даними розвідки США, існує ймовірність розробки версії цієї ракети з тактичним ядерним зарядом.

Реальність проти «паперових» характеристик

Експерти наголошують: заявлені Росією максимальні дальності пуску часто є маркетинговим ходом. Реальна ефективна дальність стрільби в бойових умовах значно менша.

«Практика показує, що майже кожен виліт української авіації супроводжується пуском російських ракет. Однак в абсолютній більшості випадків нашим пілотам вдається ухилитися та виконати завдання», — зазначають аналітики.

Реклама

Це досягається завдяки активному маневруванню на гранично малих висотах, використанню рельєфу місцевості, героїзму та майстерності українських льотчиків.

Проте застарілі системи попередження про опромінення на радянських літаках ЗСУ значно ускладнюють виживання. Саме тому отримання сучасних західних винищувачів (F-16, Gripen, Rafale) із досконалими системами РЕБ та виявлення є критично важливим для нівелювання російської переваги в повітрі.

Нагадаємо, Росія вивела на поле бою реактивний БпЛА «Герань-4» зі швидкістю 500 км/год та ракетою Р-60.