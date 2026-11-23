Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

Україна очікує на появу винищувачів Gripen уже до січня 2027 року. Водночас цих літаків, як і американських F-16, потрібно буде більше для посилення протиповітряної оборони.

Про це заявив президент Володимир Зеленський після засідання Ставки верховного головнокомандувача 23 листопада.

Реклама

За словами глави держави, під час засідання обговорювали передусім захист України від російських реактивних безпілотників — як до кінця 2026 року, так і протягом наступного року. Українська розвідка має дані про плани Росії щодо виробництва таких дронів, обсяги їх випуску та схеми постачання компонентів.

Реклама

«F-16 в Україні потрібно, потрібно більше таких літаків Gripen, які мають з'явитись в Україні з січня, теж треба буде більше», — наголосив Зеленський.

Президент додав, що питання збільшення кількості винищувачів порушуватимуть на переговорах із партнерами. Конкретні завдання, за його словами, мають виконати він особисто, Міністерство закордонних справ та Міністерство оборони.

«Буде більше літаків для нашої оборони. Це абсолютно чітко, це дуже потрібно», — заявив глава держави.

Україна готується протидіяти реактивним «Шахедам»

Окремо на Ставці розглянули заходи протидії російським ударним безпілотникам. Зеленський зазначив, що для цього Україні потрібні не лише засоби перехоплення, а й посилення санкцій та експортного контролю, щоб Росія не могла отримувати компоненти для виробництва дронів.

Реклама

Водночас президент повідомив про прогрес українських виробників зброї. За його словами, в Україні вже з'явилися ефективніші перехоплювачі, здатні боротися з реактивними «Шахедами».

«Є вже більше ефективних перехоплювачів проти реактивних "Шахедів". Максимум ми всіх законтрактуємо», — сказав Зеленський.

Нагадаємо, у листопаді стало відомо, що Київ обговорює з партнерами передавання боєприпасів для F-16 і потребу в додаткових винищувачах. Зокрема, шведські винищувачі Gripen розраховують використовувати, зокрема, для протидії російським ударним безпілотникам.

Новини партнерів