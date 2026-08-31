Росія готує нову хвилю атак: Криволап попередив про дрони й ракети

Дрон Shahed / © MIL.IN.UA

Реклама

Росія дедалі активніше використовує безпілотники не лише для безпосереднього ураження українських цілей. Частина нової тактики РФ спрямована на те, щоб перевантажувати систему протиповітряної оборони України та якомога довше утримувати населення в умовах повітряних тривог.

Про це заявив авіаційний експерт Костянтин Криволап в ефірі «Київ 24».

Реклама

За його словами, постійні атаки мають також психологічний та економічний ефект, адже люди змушені переривати роботу, навчання та повсякденні справи.

Реклама

За оцінкою експерта, виробничі можливості Росії вже дозволяють їй виготовляти близько трьох тисяч дронів Shahed на місяць.

«Мета — тримати людей у напрузі, заважати їм працювати та навчатися», — зазначив Криволап.

РФ збільшує кількість повітряних цілей

Водночас російські війська продовжують розширювати перелік засобів, які можуть застосовувати під час атак по Україні.

За словами експерта, Росія використовує не лише ударні безпілотники, а й дрони-обманки, які призначені для створення додаткового навантаження на українську ППО. Крім того, РФ застосовує реактивні БпЛА та «Бандеролі».

Реклама

«Водночас росіяни продовжують розширювати арсенал повітряних цілей — використовують дрони-обманки, реактивні БпЛА, „Бандеролі“ та готують до застосування крилаті й балістичні ракети», — сказав Криволап.

Це може ускладнювати роботу української ППО, оскільки захисникам необхідно реагувати на значну кількість різних загроз.

Нагадаємо, в Україні запропонували розділити повітряні тривоги на два рівні. Так, в Києві «жовтий» застосовуватимуть для дронової атаки, а «червоний» — у разі ракетної небезпеки.

Новини партнерів