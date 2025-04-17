Росія готується до війни у космосі: на прицілі Starlink і військові апарати США – Forbes

Росія випробовує протисупутникову зброю, здатну вивести з ладу ключові американські супутники — від Starlink до МКС / © Associated Press

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Росія створює потенційно загрозливий арсенал зброї, що здатен забезпечити перемогу у тотальній космічній війні проти Заходу.

Про це пише Forbes.

Як заявила Вікторія Самсон, головна директорка з космічної безпеки і стабільності у фонді Secure World Foundation, Москва проводить випробування ракети “Нудоль”, яку раніше вже використали для знищення радянського супутника на низькій навколоземній орбіті.

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За її словами, російське Міністерство оборони може розглядати варіант оснащення “Нудоля” ядерними боєголовками, що робить цю зброю вкрай небезпечною для всіх американських космічних апаратів, включно із супутниками Starlink та МКС.

“У радіус дії “Нудоля” потрапляють усі космічні апарати – від Міжнародної космічної станції (МКС) до супутників SpaceX Starlink, які передають інтернет-зв’язок українцям, та супутників Planet Labs, що фіксують пересування російських військ”, – йдеться у статті.

Самсон підкреслює: незрозуміло, скільки ядерних ракет Росія може випустити, проте навіть одна з них може спричинити катастрофічні наслідки.

За оцінками експертів Пентагону, вибух 5000-кілотонної ядерної бомби поблизу МКС призведе до смертельного опромінення всіх астронавтів протягом години, а 90% з них помруть протягом 2–3 годин.

Втім, Олена Гроссфельд із Королівського коледжу Лондона вважає, що Росія навряд чи застосує ядерну зброю у космосі, якщо не почнеться повномасштабна війна.

“Якщо ядерна атака знищить хоча б один американський супутник, який стежить за російськими МБР, це може бути розцінено як початок ядерного удару, що викличе контратаку США”, – пояснює вона.

За її словами, загроза з боку Росії – радше форма саботажу, ніж реальний намір знищити супутники США.

Нагадаємо, останнім часом на російських дронах значно побільшало антен, що дозволяє їм ефективніше протистояти впливу засобів радіоелектронної боротьби.