Росія готується воювати роками: виробництво керованих авіабомб різко зростає, а постачальники без санкцій

Керована авіабомба / © Wikimedia Commons

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Росія суттєво збільшує виробництво керованих авіабомб, що може свідчити про підготовку до продовження інтенсивних бойових дій.

Про це йдеться в дослідженні Center for Defense Reforms, з яким ознайомилося видання Kyiv Independent.

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Аналітики зазначають, що керовані авіабомби відіграють важливу роль у знищенні українських оборонних позицій, ізоляції поля бою та забезпеченні просування російських військ.

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«Враховуючи роль керованих авіабомб у знищенні оборонних позицій, ізоляції полів бою та сприянні наземному просуванню, це забезпечує основу для підтримки високоінтенсивних наступальних операцій протягом тривалого періоду», — йдеться у звіті.

Згідно з дослідженням, у 2025 році російська компанія TRV-Engineering придбала майже 278 тисяч сервоприводів, які використовують для керування поверхнями авіабомб. Цієї кількості, за оцінкою дослідників, достатньо для виготовлення приблизно 139 тисяч комплектів відповідних боєприпасів.

Окрему увагу автори звіту приділили компанії CED Sail LLC, яку називають ключовим російським постачальником сервоприводів. За даними дослідження, вона не перебуває під західними санкціями. Аналітики вважають, що цю компанію слід зробити одним із пріоритетних об’єктів санкційних обмежень.

Голова Центру оборонних реформ Олександр Данилюк наголосив, що нарощування виробництва озброєння свідчить про прагнення Москви зберігати військовий потенціал і надалі.

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«Росія нарощує військово-промисловий потенціал, щоб продовжувати вести війни навіть після закінчення війни в Україні. Це не дії країни, яка готується до тривалого миру», — заявив він.

У дослідженні також пояснюється, що Росія використовує комплекти УМПК та УМПБ, які дають змогу переобладнувати звичайні авіабомби на керовані. Завдяки цьому збільшується дальність їхнього застосування та підвищується точність ураження цілей.

Такі боєприпаси дозволяють російській авіації атакувати українські позиції, залишаючись поза зоною досяжності частини українських систем протиповітряної оборони.

Водночас виробництво комплектів УМПК та УМПБ значною мірою залежить від іноземних компонентів. За даними української військової розвідки, у російських авіабомбах виявляли деталі американського, японського, китайського, швейцарського та тайванського походження.

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Автори дослідження підрахували, що із 20 компаній, пов’язаних із виробництвом російських керованих авіабомб, лише вісім перебувають під певними західними санкціями або експортними обмеженнями.

Особливу увагу аналітики звернули на чотири китайські компанії, які відіграють важливу роль у постачанні компонентів. За даними звіту, лише одна з них підпадає під експортні обмеження США, а жодна не перебуває під санкціями Великої Британії чи Європейського Союзу.

Данилюк також наголосив, що попри неодноразові заяви Москви про готовність до миру, Росія продовжує збільшувати виробництво наступального озброєння.

«Попри неодноразові заяви про готовність до миру, Росія продовжує різко розширювати виробництво наступальної зброї, зокрема керованих авіаційних бомб», — сказав він.

Раніше повідомлялося, що Росія розробила малогабаритну крилату ракету «Філін», яка може запускатися з мобільних наземних установок і становити загрозу для українського тилу.

Ми раніше інформували, що найближчим часом Росія може зосередити виробництво на двох-трьох найефективніших типах дешевих крилатих ракет, а закупівля готових комплектувальних у Китаї здатна пришвидшити їх складання.

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