Ракетна атака на Україну

Реклама

Російські модернізовані ракети Х-22, які було застосовано державою-терористкою під час останнього удару по Україні, становлять велику загрозу через їхню потужну бойову частину.

На цьому наголосив екскерівник Служби зовнішньої розвідки України генерал Микола Маломуж в ефірі телеканалу FREEДOM.

За його словами, нові Х-22 містять до 950 кг вибухової речовини, в той час як звичайні ракети мають бойову частину 100-150 кг, дрони — до 40 кг.

Реклама

«Це такі ракети, які здатні практично з одного удару знищувати великі об’єкти: теплові електростанції, великі підстанції та інші елементи генерації, включаючи системи, що забезпечують роботу атомних електростанцій або передачу енергії від них. Один удар — і ціль повністю зруйнована», — пояснив Маломуж.

Застосування саме цих ракет під час останнього удару по Україні, вважає український генерал, свідчить про терористичний формат цієї атаки.

При цьому Маломуж вказав на недостатню ефективність міжнародного контролю за каналами постачання до Росії складових, необхідних для виготовлення цих ракет.

«Без сучасних систем наведення, чіпів, плат, програмування і управління такі ракети просто не можуть працювати точно. Проте, за даними української розвідки, в російських ракетах виявлені комплектуючі з цілої низки країн. Наша розвідка чітко показала: в цих ракетах є елементи виробництва Німеччини, США, Японії, Південної Кореї, Тайваню — фактично країн, які є нашими союзниками і противниками Росії одночасно», — зазначив він.

Реклама

За його словами, постачання відбувається через контрабандні канали, підставні фірми з європейськими адресами і через країни колишнього Радянського Союзу, зокрема Узбекистан, які закуповують цих компонентів в десятки разів більше, ніж їм реально потрібно.

Микола Маломуж наголосив, що ключовим завданням на найближчий час має стати жорстке перекриття цих каналів.

Нагадаємо, російська терористична армія під час останнього повітряного удару по Україні застосувала ракети, виготовлені уже цього року. Використання ракет «із конвеєра» може свідчити про виснаження запасів цього озброєння у держави-агресорки.