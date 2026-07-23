Росія модернізує атаки дронами: «Флеш» повідомив про небезпечну зміну

БпЛА «Молнія» / © Укрінформ

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Радник президента України Сергій Безкрестнов «Флеш» повідомив, що вперше було зафіксовано керування російськими безпілотниками «Молнія» через дрон «Гербера».

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

За словами Безкрестнова, раніше він звертав увагу на те, що МЕШ-модеми, які використовуються на «Молніях» і «Шахедах» («Герберах»), працюють в одному діапазоні частот, мають одного китайського виробника, однак через ліцензійні обмеження не були сумісними між собою.

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Втім, за словами радника президента, тепер зафіксовано перший випадок використання «Гербери» для керування «Молніями».

«Сьогодні маємо перший випадок керування „Молніями“ через „Герберу“, — повідомив Безкрестнов.

Він наголосив, що не вважає це несподіванкою та припустив, що така схема може застосовуватися дедалі частіше.

«Це очікувано, нічого дивного тут немає. Я просто прошу всіх звернути увагу на цей факт. Ймовірно, така схема буде поширюватися», — написав він.

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Також Безкрестнов звернув увагу на можливу особливість протидії таким атакам.

«Якщо що, валимо „Герберу“, а „Молнії“ самі впадуть», — додав радник президента.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України виявила небезпечну аномалію на місці падіння ворожого безпілотника на Чернігівщині.

Ми раніше інформували, що російські війська продовжують шукати способи підвищити захист ударних безпілотників типу «Шахед» від українських засобів протидії.

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