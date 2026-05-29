Росія намагається захистити «шахеди» від дронів-перехоплювачів: що вигадав ворог

БпЛА Shahed / © Associated Press

Російські загарбники модернізують ударні безпілотники типу «Шахед», оснащуючи їх засобами радіоелектронної боротьби для ускладнення роботи українських дронів-перехоплювачів.

Про це повідомляє Business Insider.

Журналісти отримали підтвердження цієї інформації, зокрема від першого заступника міністра оборони України Олексія Вискуба.

«Ці модифіковані дрони літають у нашій країні й намагаються придушити наші перехоплювальні дрони», — заявив Вискуб.

За його словами, російські військові встановлюють засоби РЕБ у задній частині безпілотників. Такі пристрої вже фіксували під час останніх атак РФ.

Водночас посадовець наголосив, що ця технологія не є «суперінновацією Росії».

Експерт із дронів та радник Центру військово-морських аналізів Самуель Бендетт повідомив, що Росія почала встановлювати портативні системи радіоелектронної боротьби на безпілотники ще минулого року.

За його словами, це стало реакцією на різке збільшення кількості українських дронів-перехоплювачів.

«Результати використання цієї технології поки що неоднозначні, оскільки більшість таких спроб стосувалася легких безпілотників з фіксованим крилом, оснащених цією технологією», — сказав Бендетт.

Він також додав, що таких систем, імовірно, застосовували недостатньо, аби зупинити зростання атак українських перехоплювачів.

Журналісти зазначають, що для боротьби з російськими «Шахедами» Сили оборони України активно використовують дрони з невеликими бойовими частинами. Вони знищують цілі шляхом підриву поруч або прямого зіткнення.

Такі безпілотники-перехоплювачі є відносно дешевими — деякі моделі коштують близько 2 тисяч доларів.

Також видання нагадує, що встановлення засобів РЕБ — не перша спроба Росії протидіяти українським перехоплювачам.

Раніше росіяни почали оснащувати «Шахеди» камерами заднього огляду, щоб оператори могли виявляти українські зенітні дрони.

Крім того, частину ударних безпілотників РФ озброїла ракетами «повітря-повітря» для створення загрози українським вертольотам, які залучаються до протиповітряної оборони.

Раніше повідомлялося, що Росія нарощує масштаби одночасних атак «шахедами» по Україні і збивати їх стає дедалі важче.

