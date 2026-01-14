ТСН у соціальних мережах

Росія озброїла реактивні "Шахеди" ракетами: в чому головна небезпека для українців

У Мережі з’явилися фото збитого безпілотника, який мав атакувати повітряні цілі.

Автор публікації
Дар'я Щербак
Безпілотник

Безпілотник / © ТСН

Ворог обладнав ракетою класу «повітря-повітря» Р-60 реактивну версію «Шахеда» — так звану «Герань-4».

Про це повідомляє портал Defense Express.

Сили оборони України успішно збили цей модернізований дрон. На отриманих фотографіях уламків чітко видно повітрозабірник реактивного двигуна, що підтверджує використання саме швидкісної моделі БПЛА, а не класичного гвинтового варіанту.

Збитий «Шахед» / © Defense Express

Збитий «Шахед» / © Defense Express

Технічно схема кріплення озброєння залишається незмінною порівняно з попередніми спробами ворога: ракета розміщується на штатному авіаційному пілоні, закріпленому посередині корпусу.

Принцип дії також стандартний: оператор керує дроном через відеозв’язок, виявляє ціль, захоплює її інфрачервоною головкою самонаведення ракети та здійснює пуск.

Збитий «Шахед» / © Defence express

Збитий «Шахед» / © Defence express

Яка головна загроза

Експерти наголошують, що використання ракети Р-60 саме на «Герань-4» створює значно серйозніші ризики для українських пілотів, ніж попередні експерименти з гвинтовими дронами.

Головна небезпека криється у швидкості, гвинтовий «Шахед» розвиває близько 180 км/год., а реактивний «Герань-4» розганяється до 350-500 км/год.

Завдяки цьому реактивний дрон може значно швидше зближуватися з українськими вертольотами та активніше маневрувати, займаючи вигідну позицію для атаки.

Дальність пуску ракети Р-60 становить 7-8 км, хоча головною складністю для оператора залишається вузьке поле зору головки самонаведення (24-34 градуси).

Аналітики попереджають, що ворог не зупиниться на досягнутому. Варто очікувати спроб встановлення на реактивні дрони переносних зенітно-ракетних комплексів (ПЗРК), як це вже намагалися зробити з «Герань-2» на початку січня.

Крім того, наступним етапом може стати поява так званої «Герані-5» — аналога іранського реактивного дрона Karrar, який вже має підтверджену історію оснащення ракетами «повітря-повітря» в самому Ірані.

Фахівці підкреслюють, що ключовим фактором, який дозволяє росіянам проводити такі атаки, є використання mesh-модемів для побудови каналів управління. Тому боротьба з цими системами зв’язку має стати одним із пріоритетів для українських засобів РЕБ.

Нагадаємо, Росія продовжує розширювати лінійку ударних безпілотників, які використовує для атак по Україні. За даними військових аналітиків, у РФ з’явився новий дрон Shahed-107 — спрощена й дешевша версія Shahed-136, із меншою бойовою частиною та бюджетним двигуном.

Експерти вважають, що ставка робиться не на потужність, а на масовість застосування, аби зменшити витрати та уникнути дефіциту ударних БпЛА.

