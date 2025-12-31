Росія озброїлася новим дешевим "Шахедом": чим він небезпечний

Безпілотник / © tsn.ua

Реклама

Росія поповнила свій військовий арсенал новим типом ударного безпілотника — Shahed-107. Цей апарат є технологічно спрощеною та економічно вигіднішою версією вже відомого дрона-камікадзе Shahed-136, який ворог активно використовує для терору українських міст.

Про це повідомляє Der Spiegel, посилаючись на дані військових аналітиків.

Як зазначає експерт із безпілотників Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS) Фабіан Гінц, Іран представив цю модель лише цього року. Головна відмінність Shahed-107 від свого попередника полягає у простоті конструкції та використанні дешевшого комплектування.

Реклама

Зокрема інженери суттєво зекономили на силовій установці:

Shahed-136 використовує китайську копію німецького авіаційного двигуна Limbach.

Shahed-107 оснащений двигуном від китайського виробника DLE, який вважається бюджетним варіантом.

Окрім того, новий дрон має фіксовані крила та простішу аеродинамічну схему.

Здешевлення конструкції вплинуло і на бойові характеристики безпілотника. Якщо Shahed-136 здатний нести бойову частину вагою від 50 до 100 кг, то його «молодший брат» Shahed-107 оснащений боєголовкою вагою близько 15 кілограмів.

Попри меншу руйнівну силу одиничного виробу небезпека полягає у потенційній масовості його застосування.

Реклама

Експерти пов’язують появу нового дрона з намаганням Москви оптимізувати витрати на війну. Вартість одного Shahed-136 оцінюється приблизно у 60 000 євро, що робить його відносно дорогим засобом ураження. Натомість Shahed-107 значно легший і дешевший у виробництві.

«Причини придбання відносно нового безпілотника є суто спекулятивними, але конструкція дає підказки. Це може дозволити Росії запобігти потенційному дефіциту», — підсумував Фабіан Гінц.

Нагадаємо, російські війська почали застосовувати ударні дрони Shahed-136 у новій модифікації з подвійною бойовою частиною. За даними експертів, загальна маса вибухового заряду сягає близько 100 кг, що значно підвищує руйнівну силу безпілотників і загрозу для цивільного населення, військових та об’єктів критичної інфраструктури.