Росія передає Північній Кореї технології “Шахедів”: Буданов попереджає про нову загрозу

Shahed-136. / © скриншот з відео

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Москва допомагає Пхеньяну не лише боєприпасами, а й технологіями. Кремль погодився передати Північній Кореї технології виробництва ударних безпілотників типу Shahed-136, які Росія активно використовує проти України під маркуванням “Герань”.

Про це розповів начальник ГУР Кирило Буданов в ексклюзивному інтерв’ю The War Zone.

“Є домовленості про створення виробництва безпілотників Garpiya і Geran на території Північної Кореї”, — зазначив Буданов.

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Таке партнерство, за його словами, може радикально змінити розстановку сил на Корейському півострові. Подібні БПЛА дадуть Пхеньяну змогу масовано атакувати Південну Корею, пригнічуючи її ППО та відкриваючи шлях для інших типів озброєнь.

Крім безпілотників, Росія також передає Північній Кореї ключові технології у сфері балістичних ракет. Зокрема, мова йде про ракети KN-23, які на початку співпраці показували значні відхилення від цілей, але тепер — після спільної роботи російських та північнокорейських фахівців — вражають з високою точністю. Це робить їх набагато ефективнішими, а також потенційними носіями ядерного заряду.

На додачу до безпілотників Shahed, Північна Корея вже передала Росії артилерію великого калібру: від 122-мм гармат Д-74 до потужних 240-мм реактивних систем і 170-мм гармат Koksan, що, за оцінкою Буданова, “показали високу ефективність” у боях.

На даний момент РФ отримала щонайменше 120 гармат Koksan, і постачання, ймовірно, триватиме — як і технологічна допомога у вдосконаленні систем наведення та далекобійності. Це може змінити баланс на фронті, адже далекобійна артилерія критично важлива на статичних ділянках лінії розмежування.

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Раніше ГУР Міноборони повідомив, що Російська Федерація щомісяця виробляє понад п’ять тисяч далекобійних безпілотників. Половина з яких є справжніми “Шахедами”, а інші - імітатори.