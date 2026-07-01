Росія почала застосовувати нові автономні дрони: "Флеш" попередив про небезпечний сигнал

Дрони / © tsn.ua

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Українські фахівці виявили російський ударний безпілотник «Молнія», який, за попередніми даними, не мав антени управління. Радник міністра оборони заявив, що це може свідчити про розвиток автономних технологій у ворожих БПЛА.

Про знахідку Сергій Бескрестнов повідомив у своєму Telegram-каналі.

«Російський безпілотник „Молнія“ без жодної антени управління атакував наш об’єкт. Він був оснащений лише камерою та комп’ютером», — зазначив радник.

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За словами Бескрестнова, така конфігурація може свідчити про поступовий перехід російських ударних дронів до повністю автономної роботи.

«Ось до чого все йде. Навігація, пошук цілі та атака будуть повністю автономні. Раніше такі рішення ми фіксували лише на БПЛА V2. Я неодноразово писав, що противник на базі V2U навчає нейронну мережу», — заявив він.

Експерт назвав виявлену особливість «поганим знаком», оскільки автономні системи потенційно можуть ускладнити протидію таким безпілотникам.

Бескрестнов звернувся до українських військовослужбовців із проханням інформувати його або своїх командирів про випадки виявлення аналогічних безпілотників.

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«Це дуже важливо», — наголосив експерт.

За його словами, аналіз подібних знахідок допоможе краще зрозуміти темпи розвитку російських безпілотних технологій та вдосконалити способи протидії їм.

Нагадаємо, Росія поступово збільшує використання реактивних дронів. За словами генерал-лейтенанта у відставці Ігоря Романенка, такі БпЛА складніші у виробництві, потребують більше пального і мають меншу бойову частину. Хоча вони розвивають високу швидкість, це обмежує дальність польоту та ефективність ударів. Росіяни намагаються вдосконалювати їхні характеристики.

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