Росія поповнює ракетний арсенал ядерними "Калібрами" — "Мілітарний"

Замовлення російського Міноборони мають виконати до 2026 року.

Запуск ракети "Калібр"

Запуск ракети "Калібр" / © ТСН.ua

Ракетний арсенал російської армії повинен поповнитися понад пів сотнею «Калібрів» зі «спеціальною бойовою частиною», тобто з ядерною боєголовкою.

Про це повідомляє портал «Мілітарний».

Як свідчать закупівельні документи російського Міноборони, з російським Дослідно-конструкторським бюро «Новатор» укладено контракт на 56 крилатих ракет 3М-14С, з сімейства ракет «Калібр».

Його мають виконати упродовж 2024-2026 років.

Ці ракети розміщуються на російських фрегатах, корветах, малих ракетних кораблях, а також підводних човнах.

Ракета має подвійне призначення: її конструкція та заявлені параметри дозволяють розглядати варіанти з ядерною та звичайною бойовою частиною, хоча на практиці зазвичай використовують конвенційні заряди.

Дальність польоту ракети, яку виготовляють для армії Росії, оцінюється до 1 500–2 500 кілометрів.

Нагадаємо, 22 жовтня РФ під керівництвом президента Володимира Путіна провела тренування стратегічних ядерних сил. Під час тренування було виконано пуски міжконтинентальної балістичної ракети «Ярс», балістичної ракети «Синева» з підводного човна та крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95.

