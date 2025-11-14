Росія шаленими темпами штампує КАБи: ГУР попередило про загрозу

КАБ / © ТСН

Росія планує виготовити до кінця року приблизно 120 тисяч планерувальних авіабомб. До цієї цифри входять як нові боєприпаси, так і модернізовані моделі, зокрема 500 авіабомб нової модифікації з дальністю до 200 кілометрів.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на заступника голови ГУР Вадима Скібіцького.

Після початку повномасштабної війни РФ значно наростила темпи виробництва зброї. Оборонні підприємства працюють без перерв, а інформація про масштаби виробництва ретельно засекречена. Зокрема, дані про плани Росії на 2025 рік неможливо незалежно підтвердити.

За словами Скібіцького, російські війська застосовують проти України 200–250 планерувальних авіабомб щодня. Середній показник за минулий місяць становив близько 170 боєприпасів. Українська ППО здатна збивати такі цілі, однак їх масове виробництво становить серйозну загрозу.

Представник ГУР наголошує: Росія може збільшити дальність боєприпасів до 400 кілометрів. У такому випадку окупанти зможуть атакувати більше українських міст, не заходячи літаками в зону ураження, а бомби потенційно зможуть замінювати ракети.

Посилення ударних можливостей РФ у 2025 році

Українська розвідка також прогнозує, що наступного року Росія планує виготовити близько 70 тисяч ударних безпілотників, із яких 30 тисяч — Shahed іранського типу. Масове виробництво дронів може дозволити РФ збільшувати атаки на українську енергетичну та газову інфраструктуру.

«Це величезна кількість. Це загроза, яка вимагає від нас адекватного реагування», — підкреслив Скібіцький. За його словами, РФ хоче виснажити Україну, використовуючи масовані атаки дронами та авіабомбами, що вже впливає на внутрішню стабільність.

Нагадаємо, Росія розпочала серійне виробництво нових авіаційних бомб з модулями УМПК, здатних уражати цілі на відстані до 200 кілометрів. За словами заступника начальника ГУР Вадима Скібіцького, ці боєприпаси (відомі як «Грім-1» або «Грім-2») мають підвищену завадостійкість. Це дозволяє російським літакам завдавати ударів по великих містах України, як-от Дніпро, не заходячи до зони дії української ППО.